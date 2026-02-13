Kvárik Anita: ipari, energia- és logisztikai övezet jöjjön létre a Vasmű területein!

Kvárik Anita, a Jobbik alelnöke (egyben lapunk korábbi újságírója) lesz az ellenzéki erő képviselőjelöltje Fejér vármegye 4., dunaújvárosi központú választókerületében – hangzott el a párt helyi sajtótájékoztatóján.

A helyi születésű jobbikos politikus hölgy felidézte, minden választás előtt elhangzik, hogy megmentik a Dunai Vasművet, és minden választás után egyre rosszabb lesz a helyzet.

„Mi lesz Dunaújvárossal és a környék településeivel, ha a következő négy vagy nyolc év ugyanígy ígérgetésekkel és várakozással telik el?” – tette fel a kérdést Kvárik Anita, aki szerint

a Fidesz-kormányzás idejét elköltöző fiatalok, bezárt üzletek, fenntarthatatlan szórakozóhelyek és kiüresedő közösségi terek jellemezték.

Kiemelte, 25 év alatt húszezer fővel csökkent a város lakossága.

Mint fogalmazott, számára érthetetlen, hogy a mindenkori vezetés hogyan építhetett csak a nosztalgiára, miért nem vette figyelembe a realitásokat. Úgy látja, „az utolsó utáni pillanatban” vannak, hogy kivezessék a térséget a biztos halál útjáról, ugyanis

szüleiktől, nagyszüleiktől nemcsak a gyárat, hanem otthonaikat, közösségeiket és identitásukat is kapták, amihez ragaszkodni kell.

Kvárik Anita szerint

el kell érni, hogy egy több lábon álló ipari, energia- és logisztikai övezet jöhessen létre a Vasmű már nem működő területein.

Megígérte, felkeresi Palkovics László kormánybiztost, aki Paks mellé ígért egy adatparkot, és arra fogja kérni, vizsgálják meg, a Paks környéki 30 aranykoronás termőföldek helyett a dunaújvárosi rozsdaövezetben megvalósítható-e a beruházás, mellyel megindulhat a modernizálás és a Vasmű dolgozóinak átképzése. Megjegyezte, a nyugdíjhoz közeli korban levőkre gondolva nekik járna a korkedvezményes nyugdíj.

A választókerület kisebb településein a járdák, utak minőségét kifogásolva azt mondta, oda mindig a választások előtt jut egy kevés, de nem elegendő forrás. Említette Ercsi közbiztonságának kérdését, a pusztaszabolcsi vasúti felüljáró ügyét és a Duna menti települések kiaknázatlan turisztikai lehetőségeiről.

A térség mostani, fideszes képviselőjére utalva kiemelte, nem előny egy hangtalan kormánypárti és egy vízió nélküli ellenzéki képviselő sem.

„Nekem van tervem, van vízióm, és biztosak lehetnek benne, mindent megteszek azért, hogy ezt megvalósíthassam”

– ígérte Kvárik Anita.

A sajtótájékoztatón Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője azt mondta, politikustársa tökéletesen ismeri a térség minden problémáját. Emlékeztetett, a Jobbik komoly választási sikereket ért már el a térségben nem is egyszer.

Z. Kárpát Dániel azt is közölte, hamarosan bemutatják választási programjukat, ahol az ország előtt tornyosuló problémákra kínálnak megoldási javaslatokat.