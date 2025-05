Lukács László György megkérdezte Orbán Viktort: megvan még a jegybanki arany?

A „nagy budapesti pénzrablásként” emlegetett jegybanki alapítványi botrány utózöngéjeként arra kérdezett rá Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője Orbán Viktor miniszterelnöknél, hogy vajon még Magyarországon van-e az a 110 tonna arany, amellyel elvileg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendelkezik. Az Országgyűlés azonnali kérdések és válaszok órájában az ellenzéki vezető azt mondta, él a gyanúperrel, hogy ha „a Professzor és a kasszafúró rokonok” el tudtak tüntetni 500 milliárd forintot úgy, hogy az a kormányban senkinek nem tűnt fel, akkor ez megtörténhetett a jegybanki aranytartalékával is.

A képviselő felidézte, amikor Matolcsy György volt jegybankelnöknél járt, akkor a volt MNB-vezér egy aranypapírba csomagolt csokoládétömböt adott oda neki mint a „nemzet aranyát”. Lukács úgy véli, ha Matolcsy György ennyire cinikus, akkor az aranytartalék nem volt biztonságban. Azt kérte a miniszterelnöktől, fotózkodjon le a magyar jegybank aranytartalékával, bebizonyítva, hogy az nem valakinek a kezén, a nyakán vagy millió dolláros táskájában van.

Válaszában Orbán Viktor azt mondta, a jegybanki alapítvánnyal kapcsolatos vizsgálatokba a kormány nem avatkozhat bele, ő maga pedig „alapos és gyors eredményt vár világos következményekkel”.

Az aranytartalékkal kapcsolatban megjegyezte, 2010 óta az állami vagyon megkétszereződött, aminek része az MNB aranykészlet-vásárlása is. Mint fogalmazott, ő akkor személyesen meggyőződött annak meglétéről.

Viszonválaszában Lukács azt kérte a miniszterelnöktől, hogy ha vásárláskor sikerült megtekinteni az aranykészletet, akkor a miniszterelnök fotóztassa le magát a meglevő aranyrudakkal,

„nézzük meg, hogy Matolcsy nem pakoltatta-e ki az 500 milliárddal együtt a kasszából!”

A jobbikos frakcióvezető emlékeztette Orbán Viktort, Varga Mihály mondta, hogy a miniszterelnöknek szabályozói jogköre van a jegybankkal kapcsolatban. Úgy vélte, amikor a nemzet vagyona van összefüggésben egy „ilyen bűnözői körrel”, akkor „nem lehet a jegybanki függetlenség álarca mögé bújni”. Mint mondta, a kormány kétharmaddal és rendeleti úton is kormányoz, tehát minden eszköze megvan ahhoz, hogy megakadályozza a további vagyonvesztést. Úgy fogalmazott, ellenőrizheti, hogy megvan-e minden, „vagy a kasszafúró rokonok elvitték ezt is és Dubajba, New Yorkba vagy Isten tudja, milyen luxusautókra költötték el” az aranyat.

Viszonválaszában a miniszterelnök azt mondta, az országgyűlési képviselőnek joga van a jegybankelnökhöz fordulni és személyes szemrevételezést kérnie.

„Ha nem bízik abban, amit én mondtam, nem bízik a szavaimban, nem bízik a kormánynak a véleményében”, akkor az MNB elnökének közreműködésével személyesen megtekintheti – mondta viszonválaszában Orbán Viktor.