Lukács László: Parragh és kamarája csak hátráltatja a magyar kisvállalkozókat

Lukács László, a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője, egyben a stop5000.hu kezdeményezője a mai országjárási nap alkalmával Pécsen járt, ahol a kötelező 5000 Ft-os kamarai hozzájárulás eltörléséért indított népszavazásról tartott sajtótájékoztatót.

Egyúttal arra is felhívta a helyiek figyelmét,

miért káros mindaz, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az 5000 forintos díjjal képvisel.

“Úgy gondoltuk, hogy kell valamit azzal kezdeni, ami a vállalkozások számára az elmúlt időszakban az egyik legirritálóbb kötelezettség volt” - fogalmazott.

Lukács kifejtette, azért indította el ezt a népszavazási kezdeményezést még tavaly tavasszal, majd “verekedték” végig egészen a Nemzeti Választási Bizottságon, a Kúrián, illetve az Alkotmánybíróságon, mert szerették volna, hogy végre a vállalkozók tisztán lássák, mit is kapnak a kamarai befizetésükért cserébe.

A konzervatív párt országgyűlési képviselője kiemelte:

Világossá vált az elmúlt időszakban, hogy bár a kamara beszedi tőlük az 5000 forintos éves kötelező befizetést március 31-ig, ők cserébe nem kapnak semmit.

A Jobbik politikusa hozzátette:

Sőt, nemhogy nem kapnak semmit, a kamara olyan irritáló, nagy volumenű kiadásokra költi el a vállalkozók pénzét, mint például a 230 millió forintos chatbot, amit a piacon pár tíz euróért meg lehet vásárolni egy évre.

A Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője arra is rámutatott,

100 millió forintot költenek el repülőkre, különböző utazásokra, de önmagában a kamara székházának bérlése is több tízmillió forintba kerül azoknak a vállalkozóknak, akik tisztességesen befizetik a kötelező díjat.

Lukács érvelésében elmondta, az MKIK-tól az ötezer forintért cserébe azt várnák a vállalkozók - mint például az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány alatti válságban is volt, vagy amikor az energiadíjak lényegében elszálltak és kezelhetetlenek voltak a vállalkozások számára, - hogy valamilyen fajta pénzügyi segítséget vagy legalább valami fajta könnyítést kapjanak a kamarától.

A Parragh-féle kamara ezzel szemben ahhoz értett, hogy ez alatt az időszak alatt a kisadózók tételes adójának kedvező jogviszonyát, annak a szigorítását és lényegében a részleges eltörlését saját maga javasolja, és az Orbán-kormány ebben támogassa

- szögezte le a jobbikos politikus, aki hozzátette, így hát a vállalkozók lényegében ettől a kedvező adóformától is megszabadultak és eltörölték azt.

Az ellenzéki képviselő szavai szerint

Parragh László, az iparkamara elnöke mindezek mellett olyan kijelentéseket tett, amely nemhogy segítette volna, hanem hátráltatta a vállalkozásokat.

Lukács szerint ez mutatta azt, hogy azokat a legkisebb vállalkozókat, akik a hátukon viszik a gazdaságot, és a vállukon nyugszik a gazdasági fejlődésnek a terhe, őket nem becsülik.

"Éppen ezért is indítottuk ezt a kezdeményezést, amelyre 200 ezer aláírást kell gyűjteni 120 nap alatt. Az elkövetkezendő, most már nem egészen 100 napban még mindig van lehetőség aláírni országszerte a kezdeményezést" - tette hozzá.

Lukács László arra is kitért, április 20-ától várhatóan a kezdeményezés egy kis szünetet kell, hogy tartson az európai parlamenti választás kampánya alatt, viszont június 9-e után folytatódik nyáron a gyűjtés, és reményeik szerint lehetőség nyílik aláírni mindenki számára, és a 200 ezer sikeres aláírással népszavazást is lehet a kérdésben tartani.

Azt is megerősítette, annak, aki nem tud jelen lenni ezeken az országjárásokon, nekik azt javasolja, hogy látogassanak el a stop5000.hu oldalra, ahol akár aláírónak, vagy akár segítőnek, itteni aláírásgyűjtőnek is tudnak jelentkezni, és az ország több pontján be tudnak csatlakozni az aláírásgyűjtésbe.

Végül megismételte, az elkövetkezendő hetekben, hónapokban tovább járják az országot.

Tovább gyűjtjük az embereket, a támogatókat, nem csak vállalkozók, bárki aláírhatja, pontosan azért, hogy valamilyen reformot elérjünk a kamarai rendszerben, hogy el tudjuk törölni azt az ötezer forintos hozzájárulást, amely igazságtalan, amit most még március 31-ig be kell fizetni, de a mi reményeink szerint egy sikeres népszavazási kezdeményezés után jövőre már nem kell befizetni

- fogalmazott Lukács László, arra bátorítva, hogy töröljük el együtt a kötelező 5000 forintos kamarai hozzájárulást.

