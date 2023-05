Ma már modern módszerekkel lehet a baromfit keltetni és gondozni (x)

Az elmúlt években szinte minden területen hatalmas technológiai fejlődést tapasztalhatunk. Nincs ez másképp az állattartás esetében sem, pláne, ha a baromfi keltetéséről és gondozásáról beszélünk. Rengeteg modern módszer, termék és kiegészítő érhető el, ami tökéletes segítséget nyújt mind kezdő, mind tapasztalt állattartók számára.

Keltezés és gondozás modern eszközökkel

Ideje elfelejteni az idejétmúlt, “hagyományos” módszereket, és szintet lépni a hatékonyabb megoldások felé. A Vinex villanypásztor állattartást támogató megoldásai ízelítőt adhatnak abból, hogy mégis milyen lehetőségek érhetők el egy “modern gazda” számára.

Haladjunk időrendben és kezdjük magával a keltetéssel, amihez a legújabb keltetőket érdemes választani!

Ilyen például a LED-es tojáslámpázó, amivel figyelemmel lehet kísérni még az embrió fejlődését is. Könnyedén, hálózatról működtethető, ami nagyon kényelmes és praktikus, továbbá segít monitorozni az egész folyamatot, hogy biztosak legyünk abban, minden úgy történik, ahogy annak történnie kell.

A magas minőségű infralámpák a kikelt kiscsibék “legjobb barátai” lehetnek, ahogy az infrabúrák is, mivel ez nagy segítséget jelent a gondozásban és a megfelelő fejlődés érdekében.

Az etetésről és itatásról is gondoskodhatunk

A hőmérséklet csupán a mérleg egyik nyelve, a másik oldalon ott vannak az egyéb szükségletek is, mint az étel és ital biztosítása. Erre nagyon jó etetők és itatók érhetők el, amelyek megfelelnek minden mai elvárásnak. A beszerzésük és a használatuk is roppant egyszerű, az egész folyamatot hatékonyabbá teszik.

Akár esőtetőket is vásárolhatunk, valamint kiegészítő lábakat, hogy még a zordabb időjárási körülmények között is biztosítva legyen a megfelelő étel és ital ellátás. Továbbá a kialakításuknak köszönhetően még abban is segítenek, hogy a kiscsibék, csirkék ne tudják “kifürödni” a táplálékot.

Válasszunk modern elkerítési módszereket

Manapság már modern csirkehálók érhetők el, amelyek megakadályozzák az állatok megszökését, továbbá ez még azért is előnyös, mert befelé sem tud menni senki, akinek nem kellene (például ragadozók).

A csirkeháló nagy előnye az, hogy könnyedén telepíthető, hatékony védelmet nyújt, továbbá amilyen könnyen lehelyezhető, legalább annyira egyszerűen fel is szedhető.

Ha úgy döntünk, máshol szeretnénk “tárolni”, nevelni a csirkéket, akkor egyszerűen kihúzzuk és átrakjuk egy másik helyre a hálót. Ugyanilyen könnyen bővíthető vagy akár szűkíthető is, nagyon rugalmas és univerzális megoldásról beszélünk.

Kifejezetten fontos ez, mivel az egyik legkellemetlenebb dolog a baromfitartással kapcsolatban az, ha egy ragadozó próbálja ritkítani az állományt vagy megpróbálnak megszökni a csirkék.

Mind belső, mind külső védelemnek tökéletes megoldás a csirkeháló, ami ár-érték arányban is kifejezetten kedvező, így érdemes minden állattartónak élni ezzel a lehetőséggel.