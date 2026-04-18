Magyar Péteréknek kell dönteniük Orbán Viktorék rendelkezéseiről

Határozatlan idejűvé vált több kormányrendelet is a péntek este megjelent Magyar Közlönyben megjelent intézkedések alapján. Így

– a változó kamatozású jelzáloghitel-szerződések 2021-ben bevezetett kamatstopja nem szűnik meg június 30-ával,

– az élelmiszerek tavaly márciusban bevezetett árrésstopja sem válik hatálytalanná május 31-ével,

– a drogériai termékek tavaly májusban elrendelt árrésstopja is hatályban marad május 31. után,

– a 95-ös oktánszámú benzinre és a normál gázolajra kivetett jövedéki adó mértéke is az uniós minimumszinten marad május 1-je után is.

Ismert, a múlt vasárnapi választáson a Fidesz totális vereséget szenvedett. Bár a külképviseleti szavazatok választókerületekhez történő beérkezése és az ezt követő számlálás még folyamatban van, jelen állás szerint a 135 fős Fidesz-frakció 53 fősre zsugorodik, az őket támogató nemzetiségi mandátumot sem osztják ki. A Tisza Pártnak pedig várhatóan a kétharmadot bőven meghaladó, 140 fős frakciója lesz. A Mi Hazánk – az előző ciklushoz hasonlóan – 6 képviselőt küldhet a május elején megalakuló új Országgyűlésbe.