Már csak egyetlen mohikán maradt 1990-ből, Kövér László sem lesz képviselő

Orbán Viktor és Kósa Lajos után Kövér László sem lesz tagja a következő Országgyűlésnek annak ellenére, hogy 1990 óta folyamatosan tagja volt a törvényhozásnak.
Így a rendszerváltás utáni első parlament tagjai közül már csak a fideszes Németh Zsolt marad meg egyetlen hírmondónak,
aki eddig a Külügyi Bizottság elnöke volt.
Gulyás Gergely eddigi kancelláriaminiszter, a Fidesz-frakció következő vezetője szerint egyensúlyban maradnak a régi és új arcok a 42 listás mandátumot betöltők között. A leendő frakcióvezető azt mondta, 25-en döntöttek úgy, nem veszik fel mandátumukat. Gulyás Gergely azt is közölte, Orbán Balázs, a Fidesz elbukott választását irányító kampányfőnök, Orbán Viktor politikai igazgatója júliusig lesz az Országgyűlés tagja, ezt követően az Európai Parlamentbe távozik, ahonnan Szekeres Pál tér vissza.
Lázár János pedig azt mondta a 444-nek, hogy csak egy évre veszi fel mandátumát.
A frakcióvezető-helyettesek: Kocsis Máté, Balla György, illetve a hét szóvivő is.
Gulyás Gergely azt mondta, pártja feladata, hogy „normális ellenzék legyen”, a jó javaslatokat támogatni fogják, de az önkényes vagy arra törekvő lépésekkel szemben fel fognak lépni.
A Fidesz képviselői:
1. Ágh Péter
2. Balla György
3. Balla Mihály
4. Bencsik János
5. Bóka János
6. Czirbus Gábor
7. Dr. Budai Gyula
8. Dr. Csibi Krisztina
9. Dr. Csuzda Gábor
10. Dr. Hankó Balázs
11. Dr. Hegedűs Barbara
12. Dr. Koncz Zsófia
13. Dr. Takács Árpád
14. Dr. Tilki Attila
15. Dr. Vitályos Eszter
16. Dr. Vitányi István
17. F. Kovács Sándor
18. Gulyás Gergely
19. Gyopáros Alpár
20. Héjj Dávid
21. Hidvéghi Balázs
22. Kocsis Máté
23. Kovács Sándor
24. Lázár János
25. Molnárné dr. Lezsák Anna
26. Nagy Bálint
27. Németh Balázs
28. Németh Zsolt
29. Orbán Balázs
30. Panyi Miklós
31. Papp Zsolt
32. Pócs János
33. Radics Béla
34. Szécsi Zoltán
35. Szentkirályi Alexandra
36. Szijjártó Péter
37. Szűcs Gábor
38. Takács Péter
39. Tuzson Bence
40. V. Németh Zsolt
41. Varga Gábor
42. Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
43. Witzmann Mihály
44. Zsigó Róbert
A KDNP képviselői:
1. Dr. Kárpátiné Dr. Juhász Hajnalka
2. Dr. Latorcai Csaba
3. Dr. Simicskó István
4. Hargitai János
5. Máthé Zsuzsa
6. Nacsa Lőrinc
7. Rétvári Bence
8. Seszták Miklós