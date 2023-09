Már többször elárasztotta szenyvízzel Biatorbágy belvárosát a túlterhelt pátyi víztisztító

Hamarosan két új ipari park szennyvízét is befogadja majd a pátyi víztisztítómű, pedig a telep már jó ideje túlterhelt, és rendszeresen elönti barna trutyival a Füzes-patakot is, ami aztán Biatorbágy központján keresztül végigvonul az agglomerációs területen a Benta-patakon keresztül egészen a Dunáig – írta meg a 24.hu. Hozzátették: még a Belügyminisztérium szerint is túlterhelt a pátyi szennyvíztisztító, ám ezt a tényt sem az önkormányzat, sem az üzemeltető cég nem hajlandó elismerni.

Egy parlamenti kérdésre adott válaszában Rétvári Bence államtitkár világosan fogalmazott:

A hatóság a helyszíni ellenőrzéseken tapasztaltak, valamint a hatósági mintavétel és az önellenőrzési eredmények alapján megállapította, hogy a szennyvíztisztító telep túlterhelt, nem képes az engedélyben rögzített határértékekre megtisztítani a szennyvizet

Hozzátette: több szennyezőanyag esetében az engedélyezett szintnél magasabbak voltak a kibocsátási értékek, ezért a katasztrófavédelem rendszeresen végez ellenőrzést a telepen. Ezen kívül az üzemeltető a Daköv Kft.-t már többször megbírságolták, sőt, jelenleg is folyamatban van ellenük ilyen eljárás.

"Öt alkalommal, 75 ezer forinttól 1 millió 80 ezer forint összegig terjedő bírság kiszabására intézkedett" – árulta el a lap kérdésére a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Súlyos megállapításokat tett a tisztítómű állapotáról a biatorbágyi önkormányzat által megbízott igazságügyi szakértő is: Az üzem nem felel meg a követelményeknek, amikor kiugró terhelés érkezik a csatornákba, a telep nem képes biztosítani az előírt tisztítási szintet, ezért kizárólag egy nagyobb kapacitású telep mentesítheti a környéket az ismétlődő környezetkárosításoktól.

Páty fideszes polgármestere nem ismeri el a probléma létezését: állítja, jelenleg minden rendben van a működéssel.

"Június óta megfelelően, a káros anyagok kibocsátásának határértékét nem túllépve működik a Pátyi Szennyvíztelep, az üzemeltető DAKÖV Kft. ezt laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvvel bizonyítja" – tette közzé Székely a település honlapján.

A közleményben csak futólag utalnak arra, hogy korábban voltak problémák a szennyvíztelep működésével, de azt nem említik, hogy ez a kapacitást meghaladó túlterhelésből fakadtak.

Szót ejtenek azonban a két tovább terhelést jelentő ipartelep rákapcsolásáról a szennyvízhálózatra:

A képviselő testület az iparterületre vonatkozóan [...] a Hello Parks Kft részére 60 m3/nap kapacitás, a NIPÜF ZRt. és leányvállalatai részére 30 m3/nap kapacitás biztosításáról döntött.

Hangsúlyozzák: ezt annak tudatában tették, hogy a DAKÖV Kft. szerint ezt a plusz kapacitást még a jelentős felújításon átesett és megfelelően működő jelenlegi telep elbírja.

A 24.hu megkereste a polgármestert a szennyvíztelep üzemeltetőjével szemben indított eljárásokkal kapcsolatban, de Székely László válasz helyett nekik is csak a már említett közleményt küldte el.

hogy mi a véleménye a túlterheltségre vonatkozó állításokról, illetve milyen új eljárást emlegetett Rétvári Bence államtitkár, ha a teleppel minden rendben van. Székely László válaszok helyett lapunknak is az augusztus 24-i közleményt küldte el azzal, hogy abban „minden benne van az önkormányzat jelenlegi álláspontjával kapcsolatban.”

A lap tavasszal megjelent Újra és újra elönti a fekália a biatorbágyi patakot, mert nem bírja a terhelést a pátyi szennyvíztisztító cikkében beszámolt, hogy

a pátyi telep szennyvizét levezető, Biatorbágy központi, parkosított részén, a viadukt alatt, játszóterek mellett folyó Füzes-patak szennyhullámai komoly lakossági felháborodást váltottak ki.

A bizonyíthatóan jól dokumentált eseteket az üzemeltető és a felelős önkormányzat mindig valamilyen egyedi meghibásodásra fogta, a túlterhelés tényét nem ismerték el.

A biatorbágyiak által felkért igazságügyi szakértő, Verrasztó Zoltán májusi keltezésű jelentését azzal zárta:

nem kétséges, hogy a kialakult helyzetért, a bekövetkezett környezet- és természetkárosításért az elsőrendű felelős a szennyvíztisztító üzemeltetője (…), hiszen már több évvel ezelőtt meg kellett volna tiltsák az újabb bekötéseket. Ebben a pátyi önkormányzatnak is van közvetett felelőssége.

A 24.hu megkereste a szennyvíztelepet üzemeltető a Daköv vezetését is, a cég azonban nem reagált a levelükre.

(Címlapkép: Biatorbágyi Viadukt, Füzes-patak átvezetés)