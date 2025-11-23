Marczingós László: A társadalomnak a fele érintett megnyomorítva a devizaalapú hitelezésben

Hová tűnt Marczingós László ügyvéd? Magyarországon az össze magányos harcos feladja? Senkit nem érdekel itthon a jogállam? Hogyan lehetne újraszervezni a hazai társadalmat? Közpénzből milliárdossá hízott politikusok osztják az észt a minimálbéren tengődő szavazóiknak? A demokráciáért tényleg meg kell harcolni? A magyar média csak a kattintásvadász tartalmakra rezonál? Mi a baj Magyar Péter politikájával? A Magyar Közöny podcast kérdéseire Marczingós László ügyvéd, a devizakárosultak szabadságharcosa válaszolt.