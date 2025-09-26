Máris gond van a munkáshitelesekkel

Egy negyedév alatt több mint 80 százalékkal emelkedett a januártól elérhető Munkáshitel állománya, a március végi 58 milliárd forint helyett június végén már 105 milliárd forintot helyeztek ki ilyen jogcímen a pénzintézetek – írja a Bank360. A pénzügyi szaklap azonban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentésére hivatkozva azt is közli, míg az I. negyedév végén még csak mindösszesen 24 millió forint volt a 31-90 napos késedelem állománya, addig

a II. negyedévben már közel 2,7 milliárd forintnyi Munkáshitel volt 30 napon túli, de 90 napon belüli késedelemben, ami a teljes állomány 2,6 százaléka, sőt további 87 millió forint a 90 napon túli tartozás összege.

A lap számításai szerint ez valamivel kevesebb, mint 700 adóst jelent.

A Bank360 a Babaváró hitellel kapcsolatban is anomáliákra hívja fel a figyelmet. Az MNB adatai szerint e hitelfajta állománya egy negyedév alatt 2329 milliárd forintról 0,6 százalékkal, 2342 milliárd forintra nőtt, a 90 napon túli késedelmek aránya mindössze 0,5 százalék. Ám a portál rámutat,

a legelső Babaváró hitelszerződések körülbelül ötöde, 22 százaléka már bajba került volna, amennyiben tavaly nyáron nem kaptak volna két év haladékot a gyerekvállalás teljesítésére.

A jegybanki adatok szerint körülbelül 32 ezerre tehető azon adósok száma, akiknél a vállalás ellenére még nem született gyerek.