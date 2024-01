Még mindig várhat a pénzére két Veszprém megyei kórház 200 decemberben kirúgott dolgozója

Tavaly december 15-én 110 takarítónak és 30 karbantartónak mondtak fel a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban, de bérükkel és a végkielégítésükkel azóta is tartozik a kórház – számolt be az RTL Híradó riportja. Az érintettek azt mondják, a kórház megígérte, hogy 5 munkanapon belül a számlájukon lesz a pénz: a bérük, a bérletpénzük, a végkielégítés, csak ígérgetnek, hitegetik őket.

A dolgozóktól türelmet kértek, és azt ígérték nekik, hogy február 5-ig mindenkinek utalnak. Addig az emberek hiteleznek a kórháznak.

A kórház főigazgatója, Dr. Lang Zsuzsanna múlt pénteken azt mondta nekik, hogy betegség miatt késik a pénzek utalása. Azt mondta, pont az az alkalmazott beteg, aki ezeket az utalásokat csinálja, de a pénzüket váró kirúgott alkalmazottak szerint ez csak egy kitérő válasz. Az RTL tudomása szerint csak a takarítók végkielégítése 70 millió forintba fog kerülni a kórháznak. Az érintettek aggódnak, mivel nem látják biztosítva, hogy február 5-én megkapják a pénzüket.

Más területeken is történtek elbocsátáások: egy gazdasági területről elküldött nő a közösségi médiában arról panaszkodott, hogy nem kapta meg a kilépő-papírjait, és az útiköltségét sem. A riportból az is kiderült, hogy Ajkán is hasonló a helyzet:

Ajkán 60 kórházi takarító vár a még ki nem fizetett bérére és végkielégítésére. Van, akinek négy hónappal tartoznak.

Nagy a felháborodás, mert nem kapták meg semmilyen járandóságukat. Az RTL-nek nyilatkozó munkajogász szerint az érintett kórházaknak késedelmi kamatot is kellene fizetnie az elbocsátott dolgozóknak. „Az utolsó munkában töltött nap utáni ötödik munkanapig kellett volna teljesíteni a ki nem fizetett juttatásokat” — magyarázta Szikali Tamás, majd hozzátette:

Ha a kifizetésre nem kerül sor időben, akkor késedelmi kamatot is kell fizetni a késés mértékének megfelelően.

A veszprémi kórház főigazgatója elmondta: nem vitatják a volt takarító munkatársak felmentési időszakára járó bérének és végkielégítésének jogszerűségét. Megismételte, hogy legkésőbb február 5-ig mindenkinek elutalják az őt megillető járandóságot.

