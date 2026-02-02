Megint ingyenpénzre lehet pályázni

Hétfőn 10 órakor elindult az Otthoni Energiatároló Program pályázati szakasza,

a jelentkezők 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára Facebook-oldalán vasárnap azt írta: a nyertesek a meglévő vagy új napelemes rendszereiket hatékonyabban működtetve csökkenthetik áramszámláikat. „A rezsistop mellett tehát itt a rezsicsökkentés 2.0 is: aki teheti, éljen a lehetőséggel”.

Közölte,

a támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre, a pályázónak napelemmel kell rendelkeznie, vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését.

Nem kérhető támogatás olyan ingatlanra, amelyre korábban már kaptak állami hozzájárulást tároló létesítéséhez, de az nem kizáró ok, ha valahol csak napelemet telepítettek kormányzati segítséggel.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a szaldó elszámolásból már kiesettek vagy 2030 végéig kiesők és az ötezer alatti lélekszámú vidéki kistelepülések lakói.

Első körben mindössze egy két és fél oldalas online űrlapot kell kitölteni, jellemzően a pályázó – esetleg tulajdonostársa vagy a haszonélvező – személyes adataival és a beruházásban érintett ingatlan alapadataival – írta az államtitkár.

Ismertette: a kitöltőfelület tartalma a támogató honlapján közzétett dokumentumban olvasható, így a szükséges információkat előkészítve pár kattintással, percek alatt jelezhető a részvételi szándék. Dokumentumok becsatolására a hétfőn megnyíló pályázati szakaszban nem lesz szükség.

Czepek Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány a visszajelzések alapján még az elmúlt héten is többféleképpen fellépett a pályázói kedv növelése érdekében. Társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a rendeletmódosítást, amely rögzíti, hogy a résztvevők akkor is az eredeti határidőig őrzik meg éves szaldójogosultságukat, ha az akkumulátor beszerzése miatt invertert kell cserélniük.

Mint írta, a pályázaton nyerteseknek ugyanúgy jár a tíz év az előnyösebb elszámolásból, mint bárki másnak és „ha a rendszerbe bele is kell nyúlni a tároló működőképessége érdekében”, nem rövidül meg a szaldó időtartama. Az egyéni vállalkozók és az őstermelők előtt is nyitva a lehetőség, nekik elegendő arról nyilatkozniuk, hogy gazdasági tevékenységüket nem a napelemes ingatlanban végzik.

A bejegyzésből kiderül, hogy a kormány az Otthoni Energiatároló Programban a jelenlegit megduplázó új kapacitás létesítését támogatja, összesen 100 milliárd forinttal.

„A fejlesztések minden magyar javára válnak, mivel csökkentik az importszükségleteket, mérséklik az áramhálózat terhelését és üzemeltetési költségeit”

– fogalmazott.

Szerinte a vállalkozásoknak is érdemes készülniük, hiszen a jövő héten élesedik a Jedlik Ányos Energetikai Program ipari energiatárolást ösztönző felhívása. Minden feltétel biztosítva lesz ahhoz, hogy „a világraszóló eredményeket hozó napenergia-forradalmat az energiatárolásban is megismételjük, és Európa élvonalába lépjünk” – közölte.

A politikus úgy fogalmazott: 2030-ra az atomenergia, a megújulók és a tárolás kiegyensúlyozott, ellátásbiztonságot garantáló fejlesztésével célunk a teljes villamosenergia-önellátás Magyarországon.

(MTI)