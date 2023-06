Megint manipulált a köztévé. Ha ez így megy tovább, sorozatot készít a hamisításokról Hadházy Ákos

Meghamisította egy az alacsony bérek miatt tiltakozó pedagógus nyilatkozatát a köztévé híradója. A manipulációt a 444 leplezte le a nyilatkozatból megjelent két részlet összehasonlításával. A hajdúsámsoni tanár, Borsos Tamás is kommentálta az esetet.

Cselesen kiollózták a nyilatkozatot: azt a félmondatot vágták bele a műsorba, ami alátámasztotta az álláspontjukat. Okoltam magam később, hogy jóhiszemű voltam, és árnyaltan próbáltam fogalmazni. Ők meg lerombolták a mondanivalómat.

De mi is történt pontosan? A pedagógussal folytatott beszélgetést az m1 rögzítette. Ezt a videót Debrecen önkormányzati televíziója is felhasználta. Azt a részt vetítette le belőle, amelyben Borsos Tamás a fizetése miatti elégedetlenségéről beszélt:

A feleségemmel nagyon sokszor téma mostanában a méltánytalan fizetés. Gondolkodunk, a jövőbe tekintünk, gondolkodunk külföldben. Azt halljuk barátoktól, rokonoktól, akik kint dolgoznak, tanítanak, hogy jóval a többszörösét keresik az itthoni fizetésnek. Ez nagyon bosszant és frusztrál bennünket...

Ezen a napon az m1 is foglalkozott a pedagógussztrájkkal. Ugyanebből a videóból a köztévé olyan részletet vágott ki és tett csak közzé, ami a pedagógus elégedettségének látszatát keltette:

...most van egy egzisztenciánk. Mi pedagógusok, így együtt, nem panaszkodunk olyan szinten a fizetésre, mert így boldogulunk, a hiteleinket tudjuk fizetni, a gyermekeinket el kell látni, nem kell félnünk a holnaptól...

Az, hogy a hamisítás miként történhetett, Borsos Tamás tette hozzá a hiányzó láncszemet a 444-nek.

A nyilatkozatot azzal kezdtem, hogy mivel a feleségemmel mindketten tanárként dolgozunk, közösen valahogy elboldogulunk, nem kell egyik napról a másikra élni, de ha a jövőbe tekintünk, nem látjuk, hogyan tudunk továbblépni, csak ha külföldre megyünk. Rettentően frusztráló így az élet. Ezt a részt már kivágták az adásból. Azt is elmondtam, hogy az emberi méltóságunkat sérti a jelen helyzet, és gyakran megalázó helyzetben érezzük magunkat a gyerekeink és a szüleink előtt. A kérdések erőltetettek voltak, próbálták a sztrájkba belekeverni a pártpolitikát.”

A pedagógusnak később kollégái előtt magyarázkodnia kellett az m1-en vetített meghamisított nyilatkozata miatt, akik rosszallták az elhangzottakat. Olyan üzenetet is kapott, hogy biztosan fizettek, hogy ezt nyilatkozza. Az MTVA sajtóosztálya egyelőre hallgat a botrányról. Borsos azóta részt vesz a tiltakozásokban, amelyekhez a viszonylag nagy lélekszámú hajdúsámsoni tantestületen belül is folyvást nő a tiltakozók száma.

A jövőben feltehetően több ilyen eset fog nyilvánosságra kerülni. A köztévé manipulációinak elszánt ellensége, Hadházy Ákos országgyűlési képviselő azt ígéri, hogy a közösségi oldalán minden este be fog mutatni egy-két kirívóan manipulatív és elfogult tudósítást az előző esti híradóból. Emellett két-három olyan témát is fel fog sorolni a kormánytól független sajtó anyagaiból, amelyeknek az úgynevezett közmédia híradójában is ott kellett volna lennie, de a cenzorok nem engedték adásba

(Címlapkép: Hadházy Ákos/facebook)