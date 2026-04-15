Megszólalt Donald Trump Orbán Viktor bukásáról

Donald Trump amerikai elnököt nem aggasztja Orbán Viktor veresége, és kedveli Magyar Pétert – erről a Fehár Ház lakója az ABC News-nak beszélt kedden a Reuters tudósítása szerint.

„Úgy gondolom, az új ember jó munkát fog végezni – ő egy jó ember”

– mondta Trump Magyar Péterre utalva.

Az elnök azt mondta, hogy nem tudja, másképp alakult-e volna, ha ő maga ment volna Magyarországra Orbán mellett kampányolni J. D. Vance alelnök helyett. „Jelentős lemaradásban volt” – mondta Orbánról Trump. „Ebben az ügyben nem vettem részt annyira. Viktor viszont jó ember.”

Az amerikai elnök megjegyezte, hogy Magyar Péter korábban Orbán pártjának tagja volt, ezért a bevándorlás kérdésében hasonló álláspontot képvisel: „Szerintem [Magyar] jó lesz”.

Donald Trump először az olasz Corriere della Sera című lapnak adott interjújában kommentálta a magyarországi helyzetet. Amikor megkérdezték tőle, hogy csalódott-e Orbán veresége miatt, azt válaszolta: „A barátom volt, ez nem az én választásom volt, de (Orbán) a barátom volt, jó ember”.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szintén kedden azt nyilatkozta,

„soha nem voltunk barátok Orbánnal.”