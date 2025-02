Mekkora veszélyt rejt a mesterséges intelligencia?

Az elmúlt években, hónapokban és napjainkban is elképesztő drámai mértékben növekszik az a digitális tér, ami körülvesz bennünket láthatatlanul, ami rengeteg veszéllyel jár, rengeteg rejtélyt hordoz magában. - jelentette ki Adorján Béla, a Jobbik elnöke sajtótájékoztatóján. A párt vezetője hozzátette az átlagember nem tudja megállapítani, hogy mik azok a veszélyek, amik beszippanthatják és elnyelhetik az emberi létet és az emberi méltóságot. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a magyar rendőrség sem képes lépést tartani az eseményekkel, éppen ezért rendkívüli mértékben elkezdtek növekedni az online bűncselekmények.

Brutális mértékben elkezdett növekedni minden olyan cselekmény, ami a megtévesztésig a valóságot jeleníti meg. Erre mutatott rá az a legutóbbi eset, amely egy "öregezés" bűncselekménysorozatát fedte fel. Manapság odáig jutottunk, hogy a mesterséges intelligencia nagyjából 8 másodpercnyi hanganyagból képes úgy lemásolni egy adott ember hanghordozását, hangszínét, hogy bármilyen összetételű szöveget képes előállítani és képes megtéveszteni az online térben vagy telefonon nagyon sok embert.

- jelentette ki Adorján Béla.

A Jobbik elnöke szerint ezekkel kihívásokkal szembe kell néznünk és kiutat kell mutatnunk a magyar állampolgároknak, hogy hogyan tudnak eligazodni ebben a veszedelmes világban.

Éppen ezért a Jobbik meghirdet egy olyan programot, amely feltárja a lehetséges veszélyeket.

A digitalizáció rengeteg potenciális problémát, veszélyforrást jelenthet nemcsak az idősebb, de a fiatalabb korosztályok számára is. Többek között elterjedtek manapság azok a mesterséges intelligencia által generált tartalmak, amikkel a facebooktól kezdve, az instagramon át, tiktokkal és a youtube-bal bezárva mindenhol találkozhatunk.

- jelentette ki Nagy Bence, a Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnöke.

Hozzátette, az elmúlt napokban találkozott egy képpel, amelyen egy kislány látható, aki egy tortát tart a szegénysoron a kezében. A felirat a kép mellett az volt, hogy köszöni nagymamájának ezt a tortát. Ez a kép, illetve ez a poszt, amelyből a kép készült, ma már ötvenezres reakcióval rendelkezik a facebookon és többezer jóindulatú, jóhiszemű hozzászólás található alatta, amiben a mesterséges intelligencia generálta, nem létező kislányt próbálják lelkileg támogatni. Nagy Bence kiemelte, hogy ez a tendencia, ami nemcsak a Facebook világában, hanem az összes létező közösségi médiás platformon megtalálható két hatalmas potenciális veszélyforrást jelenthet.

Először is az ilyen jellegű tartalmak lehetőséget biztosítanak különböző internetes csalóknak, hiszen a jóindulatú facebook felhasználó annyit lát, hogy a szegénységben a nyomorban látható egy szívmelengető aranyos kislány vagy idős néni. És már csak annyi hiányzik, hogy a rosszindulatú csaló odabiggyesszen egy bankszámlaszámot, miszerint itt lehet a rászorulókat támogatni és az oda érkező befizetéseket már zsebre is teszi.

A másik probléma, hogy az egyik legfőbb információforrás az internet válik így hiteltelenné. Éppen ezért, a következő hetekben a Jobbik Ifjúsági Tagozat vállalja, hogy bemutatja miként is készülnek ezek a félrevezető tartalmak, hogyan lehet megkülönböztetni ezeket a valós tartalmaktól, valamint felkérjük a fiatalokat, segítsék munkánkat és segítsenek abban is hogy az idősebb korosztály képviselői is megismerjék ezeket a veszélyeket. szögezte le végül Nagy Bence.