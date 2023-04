Mészáros Lőrinc cége szerezte meg a francia nagykövetség egykori villáját

Századfordulós villát vásárolt nemrég Mészáros Lőrinc érdekeltsége a Fidesz Lendvay utcai székházától pár lépésre, írja a 24.hu. Az épületet, amiben korábban a francia nagykövetség is működött, felújítják, és várhatóan ide költözik majd a kormánypárt egyik szatelitszervezete, a Polgárok Háza, Kubatov Gábor ügyvezetésével.

A lap részletesen levezeti az épület történetét és tulajdonosváltásait, így például azt is, hogyan került az ingatlan Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez.

A villa felújítását a Szalay Tihamér vezette MD Studió végzi, amely korábban dolgozott a Postapalotán, a Fidesz-székházon, illetve a Ludovika főépületén is. A lap szerint a terveken jól látszik a Polgárok Háza logója és az is, hogy az épületre visszakerül a korábbi bonyolult tetőszerkezet is.

Címlapkép: Hende Csaba volt honvédelmi miniszter a Polgárok Háza megnyitásának 10. évfordulója alkalmából rendezett évadnyitón 2014. augusztus 26-án. A Józsefvárosból most a diplomata negyedbe költöztetik a Fidesz szatellitszervezetét. Fotó: MTI/Kovács Tamás