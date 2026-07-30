Mi lesz az Otthoni Energiatároló Programmal?

Az otthoni energiatároló nem luxuscikk, és nem is hobbiprojekt. A szaldóelszámolás kivezetése után ez jelenti az egyetlen észszerű eszközt arra, hogy a napközben megtermelt, de el nem használt villamos energiát a családok ne áron alul kényszerüljenek betáplálni a hálózatba, hanem este, saját maguk hasznosíthassák. Az energiatároló a valódi függetlenséget, a csökkenő villanyszámlát és a korábbi beruházások értelmét jelentené.

Sokan a kormánypárti ígéretekben bízva ajánlatokat kértek, egyeztettek a kivitelezőkkel, regisztráltak és komoly pénzeket, időt áldoztak a pályázatok előkészítésére. Ehhez képest az első ütem március 15-i lezárását követően másnap, március 16-án azonnal felfüggesztették a második ütemet. Azóta sem új kérelmet benyújtani, sem a megkezdetteket véglegesíteni nem lehet.

Ellentmondás a miniszteri székekben: beszélni könnyű róla

A helyzetet még furcsábbá és érthetetlenebbé teszi a Tisza-kormány energetikai miniszterének, Kapitány Istvánnak a fellépése. A miniszter nyilatkozataiban, beszédeiben és videóiban fáradhatatlanul hangsúlyozza az energiatárolás kulcsszerepét. Rendíthetetlenül érvel amellett, hogy a tárolókapacitás a hálózatbiztonság, az energiaszuverenitás és az alacsonyabb energiaárak záloga, nem mellesleg emlékeztetve arra a nemzetközi vállalásra, miszerint 2028-ig 700 megawatt új tárolókapacitást kell kiépíteni.

Ha az energiatárolás a miniszter úr szerint is nemzeti és stratégiájában elengedhetetlen kérdés, akkor miért éppen a lakossági szektort segítő programot állították le?

Különösen visszás ez a halogatás most, hogy a Tisza-kormány történelmi sikerként hirdeti a 16,4 milliárd eurós (közel 6000 milliárd forintos) uniós forráskeret kiszabadítását, amelyből több mint 500 milliárd forintot már be is jelentettek hálózatfejlesztésre és okosmérőkre.

Adódik a jogos kérdés: Ha a szolgáltatókra és a rendszerirányítók óriáscégeire jutnak százmilliárdok, miért pont a saját pénzüket kockáztató magyar családokra nem jut forrás?

Az energiaszuverenitás ne maradjon kampányszlogen

A zöldfordulat és az energiaszuverenitás nem merülhet ki látványos miniszteri beszédekben és konferencia-előadásokban. Ez a mindennapi megélhetés, a vidéki kis- és középcsaládok, valamint az ötezer fő alatti települések lakóinak húsba vágó kérdése.

A kormányzatnak és Kapitány István miniszternek végre egyenes és világos válaszokat kell adnia a magyar társadalomnak:

- Mikor oldják fel az Otthoni Energiatároló Program második ütemének felfüggesztését?

- Mikor hozzák meg a döntéseket a már benyújtott, előkészített pályázatokról?

- Mekkora összeget biztosítanak a program folytatására az uniós energetikai forrásokból?

- Miért hagyták magukra azokat a szaldóelszámolásból kikerülő családokat, akiknek elsőként ígértek segítséget?

A választások előtt könnyű volt támogatásokról, zöldáttörésről és családi energiabiztonságról beszélni. Eljött az idő, amikor a szavakat tetteknek kell követniük. A napelemes magyar családok nem újabb PR-videókra, miniszteri szónoklatokra és határozatlan idejű moratóriumokra vágynak, hanem feloldott zárlatra, elbírált pályázatokra és meginduló kivitelezésekre.