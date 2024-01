Mitől lesz zöld egy cég marketingje? (x)

A zöld szempontok, a munkavállalói jólét és a fenntarthatóság előtérbe kerültek, így a cégeknél megjelent a zöld marketing is. Hogy mit jelent ez a fogalom pontosan, és miként tudjuk a cégünk előnyére váltani, az kiderül cikkünkből.

Mit jelent a zöld marketing?

Egy terméknek vagy szolgáltatásnak számos olyan előnye lehet, amivel érdemes promotálni. Ilyen lehet az ára, a minősége vagy valamilyen egyedi tulajdonsága. Napjainkban ezek mellett az is egy fontos előny, ha a termék vagy szolgáltatás megfelel a környezetvédelmi, fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási szempontoknak. A zöld marketing – vagy másnéven ökomarketing – során tehát a cégek ezeket a tulajdonságokat próbálják hangsúlyozni és eljuttatni a fogyasztókhoz.

Ennek alapvetően két oka lehet. Az egyik természetesen az, hogy növeljék az eladásokat. Az ügyfelek manapság értékelik a zöld megoldásokat, sokan pedig kifejezetten csak olyan terméket vagy szolgáltatást hajlandók megvásárolni, ami fenntartható módon készül. A cégek tehát a zöld marketinggel elérhetik, megszólíthatják ezeket az embereket, és vásárlásra buzdíthatják őket.

A másik ok, amiért a zöld marketing mellett döntenek a cégek, az edukáció.

Elkötelezettek, hogy népszerűsítsék a környezetvédelmet, a társadalom egyenlőbbé tételét vagy akár a megújuló energiaforrásokat. A zöld marketingre kiváló példa, ha egy cég környezetbarát terméket gyárt, újrahasznosított anyagokból dolgozik, csökkenti a károsanyag-kibocsátását vagy fenntartható üzleti gyakorlatokat vezet be.

A „zöldre mosás” (greenwashing) nem zöld marketing

Mivel a zöld tényezők ennyire fontosak és meghatározók a vásárlók döntésében, sajnos nem meglepő, hogy néhány vállalat megpróbál ezzel visszaélni. A zöldre mosás, idegen szóval greenwashing során olyan terméket, szolgáltatást igyekeznek környezetbarátnak, fenntarthatónak vagy társadalmilag értékesnek beállítani, ami valójában egyáltalán nem az. A hangzatos marketingszövegek mögött tehát nincsenek valódi tettek és értékek.

Az igazi zöld marketing ugyanis mindig a valóságra épít, és létező termékelőnyöket kommunikál. A zöldre mosás ezzel szemben csak a szavak szintjén valósítja ezt meg, tehát megtéveszti a fogyasztókat. Mondani sem kell, hogy ez társadalmilag is meglehetősen káros, ahogy egyébként a cégre nézve is. Ha ugyanis kiderül, hogy az üres szólamok mögött nincs valódi érték, az ügyfelek pillanatok alatt elpártolhatnak az adott márkától.

A zöldre mosás tipikus esete, amikor egy terméket olyan csomagolásba bújtatnak, ami a természetet idézi, miközben maga a termék környezetkárosító. Ide sorolható az is, amikor az autóipari cégek zöldnek, környezetbarátnak állítanak be olyan technikákat, amik épp ellenkező hatásúak, azaz természetkárosítók.

Miért vált fontossá a fenntarthatóság és a környezettudatosság a vállalati marketingben?

A marketingre mindig is jellemző volt, hogy követi a társadalmi változásokat, és igazodik azokhoz. Mivel a 21. századra a zöld szempontok megkerülhetetlenek lettek a vásárlói döntések során, a marketing is igazodott a kihíváshoz. A zöld marketing segíti a cégeket, hogy új ügyfeleket szerezzenek és növeljék a meglévők elköteleződését.

Az újfajta marketingmódszer abban is támogatja a vállalkozásokat, hogy pozitív képet alakítsanak ki magukról, a márkájukról a nagyközönség szemében. Ez növelheti a munkavállalók lojalitását, segítheti a partnerkapcsolatok építését és a munkaerőtoborzásban is jól jöhet.

Hogyan válhat a saját marketingünk is zölddé?

A mínusz első lépés ezen az úton az, hogy a cégünk rendelkezzen átfogó zöld stratégiával. Gondoljuk végig, hogy hol tudnánk tenni a bolygóért vagy a társadalomért, és ezeket foglaljuk írásba. Erre építve készíthetjük el a zöld marketingstratégiánkat is, ami arról szól majd, hogy mindezt hol és hogyan fogjuk kommunikálni.

A megfelelő PR- és marketing-eszköztárhoz hozzátartozik, hogy sok helyen és nyíltan beszámolunk arról, hogy milyen lépéseket tettünk a fenntarthatóbb jövőért, de az is remek módszer, ha környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteket, alapítványokat támogatunk, és ezt nyilvánosságra is hozzuk.

Ezzel együtt mégis a cég honlapja lesz a zöld törekvéseink zászlóshajója. Elengedhetetlen tehát, hogy itt is megjelenjen, mit teszünk a jövőért. Az oldal tökéletes megírása és átalakítása nem egyszerű feladat, pláne úgy, hogy az a keresők számára is megfelelő legyen. Ezért érdemes lehet egy olyan SEO ügynökség segítségét kérni, mint amilyen a BP Digital is.

A SEO ügynökségek keresőoptimalizálással (SEO) javítják a weblapunk helyezését a Google találati listáján. Ennek fontosságát nem lehet elhanyagolni, mert a vásárlások közel 90%-a online kereséssel kezdődik, az emberek ugyanakkor csak a találati lista első néhány helyezettjére kattintanak. Az ügyfélszerzés szempontjából tehát kulcskérdés, hogy az általunk meghatározott, akár zöld kulcsszavakra minél előkelőbb helyre kerüljünk.

Az ökomegoldások az online marketingünk minden területén helyet kaphatnak. Rendszeresen küldhetünk például olyan hírlevelet, amiben beszámolunk arról, hogy milyen konkrét döntések születtek a cégnél a környezetvédelem jegyében. Ezekről pedig mindenképp adjunk hírt a közösségimédia-felületeinken is, hiszen a legtöbb ember ezeket tekinti a fő információforrásnak, ebből adódóan könnyen terelhetünk forgalmat a weboldalunkra ezekről a platformokról.

Mutassunk példát a zöld marketinggel

A környezetvédelem és a fenntarthatóság mindannyiunk közös érdeke, amiből a cégeknek is ki kell venniük a részüket. A zöld marketinggel példát mutathatunk a többi cégnek és az ügyfeleinknek is, amivel mind helyi, mind globális szinten változásokat érhetünk el. Tekintsünk tehát úgy a zöld marketingre, mint egy befektetésre a gyermekeink, unokáink jövőjéért.