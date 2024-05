Nagy Márton: A kínai elnökkel Orbán Viktor és a kormány nagyon gyümölcsöző tárgyalásokat folytatott

Kína és Magyarország kapcsolata mindig is erős és töretlen volt, ez a jövőben is így fog maradni - ígérte a nemzetgazdasági miniszter pénteken sajtótájékoztatóján, amikor is a Huawei és a 4iG vezetői együttműködési megállapodást írtak alá.

Nagy Márton úgy vélte,

az időzítés nem véletlen, hiszen Magyarországra látogatott Hszi Csin-ping kínai elnök, akivel Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány tagjai nagyon gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak.

Sok gazdasági megállapodást is aláírtak, amelyek érintik egyebek mellett a vasútfejlesztés, az elektromobilitás, a telekommunikáció, az energetika és az atomenergia területét - sorolta fel.

A miniszter ezek közül kiemelte a telekommunikációt, hiszen e szektor kiemelkedő szereplője a Huawei és a 4iG is. A két társaság megállapodása pedig arról szól, hogy Magyarország a legjobbakkal akar együtt dolgozni - ecsetelte Nagy Márton.

A 4iG és a Huawei helyszínen kiadott közös közleménye szerint a megállapodás célja, hogy a 4iG csoport meglévő felhőszolgáltatása mellett új közös felhőszolgáltatási platformot alakítsanak ki a hazai cégek, illetve a régióba települt kínai és távol-keleti nagyvállalatok számára.

"Összerogyott" inflációt lát a miniszter

Nagy Márton a KSH legfrissebb adatait értékelve kiemelte,

szerinte az infláció továbbra sem jelent kihívást hazánk gazdasága számára, hiszen az tavalyhoz képest a hetedére "rogyott össze", átlagosan 3,7 százalékra.

A tárcavezető viszont azt elfelejthette megemlíteni, hogy az árszint bázisa hónapról hónapra egyre több ettől függetlenül.

Ezek mellett a miniszter nyilvánvalóan csak az egyes árcsökkenéseket kommentálta, és más jó színben feltüntetett adatokra reflektált. Valamint az üzemanyagárak adócsökkentés nélküli zsugorítását hozta szóba.

Nagy Márton ígérete szerint "az infláció sikeres letörését követően 2024-ben a kormány újraindítja, 2025-ben pedig tovább emeli a gazdasági növekedés ütemét, azaz idén 2,5 százalékkal, jövőre pedig 4,1 százalékkal nőhet a magyar gazdaság. Ezt a hitelezés helyreállása, a beruházási aktivitás növekedése, az exportteljesítmény fenntartása és a munkaerőpiaci aktivitás további növelése mellett, a dinamikus reálbér-emelkedés is jelentős mértékben támogatni fogja" - áll az NGM közleményében.

(Címlapkép: Orbán Viktor és Hszi Csin-ping - Facebook)