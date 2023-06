Nagy Márton már biztos benne, hogy a most 21,5 százalékos infláció az év végére egy számjegyű lesz

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2023 májusában 21,5 százalékra csökkent az infláció mértéke éves alapon, ami a januári tetőhöz képest már több mint 4 százalékpontos csökkentést, a legutóbbi, áprilisi adathoz képest pedig 2,5 százalékpontos mérséklődést jelent - így reagált a fogyasztóiár-emelkedés frissen közölt adataira közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

A tárcát vezető Nagy Márton értékelésében azt emelte ki, hogy 2020 novembere óta most fordult elő először, hogy az előző hónaphoz képest is csökkent (átlagosan 0,4%-kal) az inflációs adat. Külön kihangsúlyozta, hogy az élelmiszerinfláció mértéke (ami jelenleg 33%-os) az éves alapon mért átlaghoz képest jelentősebben, közel 4,5 százalékponttal csökkent az áprilisi adatokhoz képest; ugyanakkor a háztartási energia esetében is mérséklődés látható, így például a vezetékes gázért 6,4 százalékkal kellett kevesebbet fizetni.

Nagy Márton szavai szerint a kormány a háború és az "elhibázott szankciók" okozta nehéz helyzetben is mindent megtesz azért, hogy megvédje a családokat, a nyugdíjasokat és a munkahelyeket.

Az infláció elleni harc a kormány egyik nagy vállalása, és bizonyos, hogy az év végére egy számjegyűvé válik a "szankciós infláció"

- ígérte.

A gazdaságfejlesztési miniszter ezenfelül a kiskereskedelemben június 1-én elindult kötelező akciózást, továbbá a július 1-én induló online árfigyelő rendszer bevezetését is méltatta a minisztérium közleménye szerint.

A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy a ma publikált adatok szerint ugyan jelentősebb csökkenés látható az áprilisi 24 százalékos dráguláshoz mérten, a hazai infláció mértéke azonban továbbra is jócskán magasabb, mint a 8,1 százalékos EU-s átlag.

