Nagyon súlyos vízhiánnyal küzd az oroszok által megszállt régió

Az Ukrajna keleti részén, részben orosz ellenőrzés alatt álló Donyeck régió megszállók által kinevezett vezetője szerint a vízhiány miatt az embereknek tartálykocsiknál kell sorban állniuk, és ez a helyzet csak akkor oldható meg, ha Oroszország teljes ellenőrzést szerez a régió és egy fontos csatorna felett. Az 1950-es években épült, két folyót összekötő, 135 kilométer hosszú csatorna Szlovjanszk városától körülbelül 20 kilométerre északkeletre kezdődik, amelyet az ukrán erők tartanak ellenőrzésük alatt, és Donyeck városa közelében, az orosz erők által ellenőrzött területen végződik.

Denisz Pusilin, a Vlagyimir Putyin által a régió kormányzójává kinevezett vezető „vízblokáddal” vádolta Ukrajnát. Az ukrán illetékesek szerint viszont a csatorna egyes részei a háborúban megsérültek, más részei pedig a frontvonalon találhatók. A lakosok kínos helyzetbe hozták Pusilint: nyomást gyakoroltak a donyecki megszálló rezsimre azzal, hogy nyílt levelet küldtek Putyinnak, amelyben arra kérték, avatkozzon be az általuk „humanitárius és ökológiai katasztrófának” nevezett helyzetbe.

A Reuters jelentése szerint Donyeckben az emberek sorban álltak egy lajtoskocsinál, hogy ötliteres műanyag palackokat és marmonkannákat töltsenek meg vízzel, majd azokat autóik csomagtartójában szállították el. „78 éves vagyok” – mondta egy Ljubov nevű nyugdíjas, aki láthatóan fel volt háborodva. „Mégis arra kényszerítenek, hogy menjek oda, szerezzek vizet, és vigyem haza? WC-re kell mennem és mosakodnom.” Donyeckben a Reutersnek nyilatkozva Pusilin – akit Putyin a tévében szigorúan kritizált a vízhiány miatt – elmondta, hogy csapvíz csak háromnaponta néhány órára áll rendelkezésre, és a helyzetet „kényesnek” nevezte.

(via The Guardian)