Néhány iskolában már vészforgatókönyvvel készülnek a szeptemberi tanévkezdésre

A tanárhiány miatt vannak iskolák, ahol már vészforgatókönyvvel készülnek a szeptemberi tanévkezdésre, írja a Népszava. A lapnak egy budapesti általános iskolában dolgozó pedagógus azt mondta, hiány van biológia, földrajz, fizika szakos kollégákból, nincs más választásunk, muszáj valahogy rákészülnünk a helyzetre.

A tanár állítása szerint az intézményben legutóbb hárman jelentették be távozásukat, ketten elhagyják a pályát is, egyik pedig egy vidéki iskolában folytatja, azért, mert az érintett településen az önkormányzat minden tanár ebédjét kifizeti.

A pedagógus a vészforgatókönyvvel kapcsolatban kifejtette, egy fiatal, matek szakos kollégája vállalta, hogy fizikát is tanít, bár fizikatanári végzettsége nincs. A napközis nevelők tanítói feladatokat fognak ellátni az alsós osztályokban, felsőbb évfolyamokon pedig nem lesz napközi.

Elmondta azt is, még a könyvtárostanárnak is be kell segítenie: munkaideje felében tartja nyitva a könyvtárat, a másik felében tanít vagy felzárkóztató foglalkozásokat tart. A differenciált órákat is megszüntetik, szakköröket pedig már két éve nem tartanak.

A tragikusnak hangzó helyzet egyébként nem egyedi. A tanár szerint az egyik szomszédos iskolában például nyolc alsós osztályra négy tanító jut, így a felső évfolyamokon dolgozó magyar szakos tanárokat küldik az alsós osztályokba is tanítani. Az igazgató ráadásul azt sem tudja, kik lesznek a szeptemberben induló új osztályok osztályfőnökei.

(Címlapkép: Diáktüntetés Budapesten május 19-én - Béli Balázs/Alfahír)