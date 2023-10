Nekiugrott az Orbán-kormány és sajtója Pressmannek. Vajon kinek lehet igaza?

„Szorul a hurok David Pressman körül, semmi konkrétumot nem cáfolt a nagykövet” – írja a Magyar Nemzet. Az Egyesült Államok diplomatájáról szóló hosszú cikkben arról van szó, hogy kinevezése előtt a 2022 őszétől Budapesten szolgáló és a magyar kormánnyal barátságtalanul viselkedő nagykövet elég sok pénzt keresett egy komoly amerikai ügyvédi irodában. Pressman munkája során többek között jogi szolgáltatást nyújtott egy Ellen Pinchuk nevű, Amerikában élő nőnek, aki szoros üzleti kapcsolatban áll a Mihail Prohorov nevű orosz oligarchával. A dúsgazdag Prohorov annak ellenére Putyin embere, sokáig mégsem érintették a nyugati szankciók – írja a kormánypárti lap. Most viszont már attól tart az orosz üzletember, hogy ez elkerülhetetlen, mert Ukrajna folyamatosan kéri, hogy őt is vegyék fel a szankciós listára. Ezért 2022-től Prohorov izraeli állampolgárságot kért és kapott.

A cikk ezután viszont elbizonytalanodik.

Úgy folytatódik, hogy megvan a válasz, hogyan működhetett közre David Pressman budapesti amerikai nagykövet abban, hogy az orosz milliárdos elkerülhesse a nyugati szankciókat. Bizonyítékot nem mutat be a lap, ehelyett így fogalmaz: „Logikusnak tűnik, hogy az oligarcha a várható szankciók ellen lépéseket tesz, folyamodik az izraeli állampolgárságért, illetve (jogi) segítséget kér olyan szakemberektől, akik a tűz közelében vannak. Prohorov részéről kézenfekvő választás a nyugati és orosz terepen is otthonosan mozgó, diszkrét, megbízható régi barátot és bizalmast, Ellen Pinchukot megbízni azzal, hogy segítse a szankciók elkerülésében” – magyarázzák. És ezek szerint bár semmi sem biztos, de abban David Pressman is benne van, pontosabban benne lehet. A nagykövet „az egyik leggazdagabb orosz oligarchának segíthetett jó pénzért a nyugati szankciók elkerülésében”.

A nagykövetség Kovács Zoltánnak ebben az ügyben egy nappal korábban tett nyilatkozatára reagált. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnél erősebben fogalmazott. Tényként állította, hogy a diplomata dollármilliókat kapott cserébe azért, hogy az orosz oligarchának segítsen megkerülni az uniós szankciókat. A nagykövetség ezt valótlanságnak nevezte.

Az ugyancsak a kormánysajtót erősítő Mandiner sem merészkedik el addig, mint Kovács Zoltán. „Nem áll jól Pressman szénája – ezt tudjuk eddig a nagykövet oroszokkal kapcsolatos üzleteiről” – írja cikkének címében, majd csak a feltételezésig mernek elmenni: „Az orosz oligarcha, akitől Pressman pénzt fogadhatott el, több szálon is kötődik Putyinhoz.”

A Mandiner más esetben nem ennyire következetes. Miközben egy másik cikkének címében azt állítja, hogy „Az Erasmus-programból pénzeltek muszlim terroristákat, miután Magyarországot kizárták”, a részletesebb ismertetőben sokkal kevésbé határozott. „Az Európai Unió több száz millió eurót adhatott olyan projektekre, amelyekben a terrorista szervezetként nyilvántartott Palesztinai Felszabadítási Szervezet is részt vett – fogalmaz, majd feltételes módban is folytatja. „Egy a Le Figaronak adott interjúban Florence Bergeaud-Blackler francia antropológus-kutató és szociológus arról beszélt, hogy az Európai Unió gyanús módon támogatásokat juttathatott el a Hamász terrorszervezetnek olyan civil szervezeteken keresztül, amelyeket az Erasmus-program keretében finanszíroztak.”

(Címlapkép: David Pressman amerikai nagykövet gyertyát gyújt a Hamász által október 7-én hajnalban megtámadott Izraelért tartott szolidaritási istentisztelet után a Dohány utcai zsinagóga előtti téren 2023. október 11-én. MTI/Szigetváry Zsolt)