Nem cenzúrázta a YouTube a Pesti Srácokat. A szabályok betartása megy nehezen a kormánypárti oldalnak

Dühösen reagált a Pesti Srácok szerkesztősége, amikor a YouTube napokban végleg lekapcsolta a videóikat tartalmazó csatornát, a PS Tv-t. Nem először fordul elő, hogy a szolgáltató így járt el a kormánypárti oldallal. Azonban – mint írják felháborodva -

„ezúttal is indoklás nélkül törölte a csatornánkat, csütörtökön 18 óra 13 perckor. Az egészet. Megint. Nyilván nem véletlen, hogy épp a Pesti Srácok gárdájának közösségét ítélik olyan veszélyesnek, hogy végképp igyekeznek eltörölni tartalmainkat”

– állapítja meg keserűen a médium.

Nem először, legutóbb 3 évvel ezelőtt fordult elő ilyen eset velük. Akkor a szerkesztőség bosszúból tüntetést szervezett a Google óbudai székháza előtt „a »kibersztálinizmus« és az alaptörvénysértő cenzúra ellen”. A globális gigacég egyik alkalmazottjával személyesen is találkoztak, arra kérve az illetőt, hogy konkrétan nevezze meg, mi volt a probléma. „A válasz az volt, hogy az algoritmus védelme érdekében erre nincs lehetőség, és inkább szálljunk magunkba, találjuk ki mi, mi is a bűnünk” – állítja a Pesti Srácok.

A Média1 nevű oldalról megtudható, hogy ez a harmadik eset, hogy a YouTube felfüggesztette a Pesti Srácok csatornáját. Az egyik kifogásolt adásban például az összeesküvés-elméletek terjesztéséről ismert Bogár László volt a vendég. A PestiSrácok.hu akkor is vitatta a döntést, mondván, hogy nem talált benne olyan részt, amely kimerítené az érvényes jogszabályok rendelkezéseit, vagy akár a Google gyűlöletbeszéd tilalmára vonatkozó előírásait. A főszerkesztő szerint az oldal a médiahatóságnál bejegyzett médiatermék, ezért minden tartalom megfelel a magyar és az uniós jogi szabályozásnak. „A kitett videókért szükség esetén a bíróság előtt is, transzparens módon helyt állunk.” Jelen esetben a YouTube ráadásul saját szabályait is megszegve döntött így - állítják.

„Emögött már nem egyesek és nullák halmaza áll, hanem emberi érzelmek. Személyes gyűlölet. Egy semmitmondó indoklást azért küldött a YouTube, hogy súlyosan és folyamatosan megszegtük a közösségi alapelveket, de ezzel az erővel írhattak volna fékeket és ellensúlyokat, demokráciát, jogállamiságot, vagy bármi effélét.”

Az ügy ott tart, hogy a Pesti Srácok beadta fellebbezését a csatorna törlése ellen. „Mást nincs értelme hozzátennünk – mindenki döntse el magában, mennyire szabad a sajtó a Google Inc. által üzemeltetett YouTube-on.” A csatorna megszüntetése számukra érzékeny pont, „azért különösen fájó, mert a videónézőink nagyobb részét ezen a platformon értük el”.

Az ügyben a Google is megszólalt .

Indoklása szerint a PS TV csatorna megszüntetése egy korábbi eset következménye.

Azért számolták föl, mert a PS TV létrehozásával megkerülték a korábbi, a Pesti Srácok csatorna megszüntetésére irányuló intézkedésüket, amelyet a gyermekek biztonságára vonatkozó feltételek megsértése miatt távolítottak el 2020 februárjában. A Google arra is kitér, hogy egyáltalán nem vizsgálják, hogy ki tölt fel jogsértő tartalmat. Az ügyekkel foglalkozó munkatársaik a felfüggesztéskor nem veszik figyelembe a feltöltő személyét, és azt sem, hogy egyetértenek-e vagy sem a videóban szereplő álláspontokkal. Eszerint nem „a Pesti TV gárdájának közössége” volt kipécézve, kizárólag a szabályzatukban tiltott tartalomról van, amely esetek következményei előzetesen megtalálhatóak ismertetőikben.

„Jogi szempontból a felhasználói fiók törlése nem más, mint a szerződésből fakadó jogosultság alkalmazása a platform részéről”

- értelmezte a felfüggesztés tényét Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke, aki egy szóval sem említette, hogy cenzúra történt volna. Szerinte ezeket a szerződéses kritériumokat minden felhasználó, így a Pesti Srácok is elfogadta, különben nem is használhatta volna a szolgáltatást. A platform alkotta szerződéses feltételekben és szabályzatokban a YouTube nem vállalt kötelezettséget arra, hogy a felhasználókkal szembeni korlátozó fellépését indokolja, vagy hogy esetleg jogorvoslatot biztosítson azzal szemben. Arra a kérdésre, hogy a felfüggesztésnek van-e köze a szólás- és sajtószabadsághoz, az NMHH elnöke azt mondta: a helyzet fonáksága, hogy a szólás- és sajtószabadságot a jogrendszerek hagyományosan az állami szervekkel, kormányzatokkal szemben védik, de a platformok esetében magántulajdonban lévő vállalkozás sértheti meg a szólásszabadságot. Mint hozzátette, erre a dilemmára a hagyományos jogi felfogás nem ad választ, de ez a jogi helyzet változni fog, „remélhetőleg a szólásszabadság erőteljesebb érvényesülése irányában” – tette hozzá

A globális szolgáltató lépése valóban eléggé radikális, különösen a média hazai szabályozásának és az igazságszolgáltatás gyakorlata tükrében. Azonban egyáltalán nem biztos, hogy a Pesti Srácok felháborodását a jogi magyarázat hiánya okozza. Előfordult ugyanis, hogy a YouTube-nál jóval megengedőbb hazai szabályozást nem, vagy legalábbis vonakodva tartotta csak be. Ilyen eset volt, amikor egyik munkatársának hazugsága miatt a bíróság helyreigazításra kötelezte a médiumot, valamint arra, hogy fizessen meg 76.200 forint perköltséget és 36 ezer forint illetéket. Mégsem fizetett. A felperesnek ezért végrehajtási eljárást kellett indítania ellene, azaz megint bírósághoz kellett fordulnia, hogy behajtsák rajta a tartozást.

2017 és 2022 között egyébként elég sok munkát adott a Pesti Srácok szerkesztősége az igazságszolgáltatásnak. A bírók 59 esetben marasztalták el jogsértés miatt, részben vagy teljes egészében.

Érdekes jelenség a hazai nyilvánosságban, hogy kormánytól független média sokkal kevesebbet téveszti el a tényeket és mindenkor eleget tesz a bíróság ítéleteinek, a kormánypárti médiának viszont rendszeresen nehezére megy igazat írni és a bírósági ítéletekben kiszabott elmarasztalás teljesítésével is sokszor hadilábon áll. Legutóbb a 444 foglalkozott egy elég súlyos esettel, amelyet így foglalt össze: 16-szor és 16 pontban kell bocsánatot kérnie a TV2-nek Juhász Pétertől, miután Tények című hírműsorukban több alkalommal és bizonyítottan valótlanságokat terjesztettek róla. Egy másfél évvel ezelőtti ítélet kötelezi erre a kormánypárti televíziót, de a TV2 ennek a mai napig nem tett eleget. Januárban bírósági végrehajtást is elrendeltek a TV2-vel szemben, de a jogrend nem képes kikényszeríteni az ítélet teljesítését. Mindez a hatalom jóváhagyó támogatásával történik: a kormány évi tízmilliárdos nagyságrendű közpénzt irányít a TV2-be. Érdemes megismerni az esetet, nagyon tanulságosak a részletek.