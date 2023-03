Nem hajlandó elárulni az Országos Mentőszolgálat, hány háziorvos írta alá az új ügyeleti szerződést

Bár kétszer is rákérdezett a 444.hu, hogy hány háziorvos írta alá az új ügyeleti szerződést Győr-Moson-Sopron, Szabolcs és Borsod megyékben, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) egyelőre nem volt hajlandó válaszolni.

A portál először még csütörtökön kereste meg az OMSZ-t, de mivel nem kapott választ, másnap a Belügyminisztériumnál tett egy próbát. A Pintér Sándor vezette tárca ugyanakkor mindössze annyit közölt, hogy a kérdést továbbítják az OMSZ-nek, válasz azonban továbbra sem érkezett.

Mint ismert, a Magyar Ovosi Kamara (MOK) a február eleji küldöttgyűlésén döntött arról az iránymutatásról, hogy a háziorvosok ne írják alá az új ügyeleti szerződésüket. A nyomásgyakorlás eredményeként Győr-Moson-Sopronban megyében már rezidenseket is be kellett állítani ügyelni a hiányzó háziorvosok helyett. Rendkívül gyorsan, pár nappal később az Orbán-kormány kétharmaddal törölte el a kötelező kamarai tagságot, amivel gyakorlatilag lenullázták a MOK jogköreit. A történések mérlege pedig a következő: két hét elteltével már több mint húszezer orvos jelezte, hogy továbbra is kamarai tag akar maradni.

Címlapkép: Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője (j) és Kemény András háziorvos beszélget a dányi Akácfa Idősek Gondozóházában 2021. augusztus 11-én. - MTI/Kovács Attila