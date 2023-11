Nem lesz a jövőben művészettörténet tantárgy a magyar középiskolákban

Megszűnhet a művészettörténet tantárgy a középiskolákban – mondta egy neve elhallgatását kérő pedagógus a Klubrádió Café Péntek című műsorában. Hozzátette: a döntésről mindössze egy szűkszavú utasítást kaptak kézhez, az erről szóló indoklást viszont hiába vártak.

A szakszervezetek megerősítették az értesülést: jövő tanévtől nem lesz művészttörténet óra.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete országos ügyvivője azt mondta a rádiónak, hogy értesüléseik szerint 2024-től már nem lehet művészettörténetből érettségizni, és magát a tantárgyat is megszüntetik a középiskolákban. A PSZ úgy tudja, a művészettörténet egyes elemeit más órák tananyagába építik bele. Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) alelnöke is ugyanerről számolt be.

Ugyan a „művészettörténet” szó többször is előfordul a Nemzeti alaptanterv (NAT) 2020-as, módosított változatában, a művészettörténet még választható tantárgyként sem szerepel benne.

A Klubrádiónak nyilatkozó pedagógus elmondta, az elmúlt időszakban már sejthető volt, hogy egyértelmű cél a tárgy megszüntetése, ami a korábbihoz képest csökkentett tananyagból is látszott.

Egy ideje tudjuk, hogy ez meg fog szűnni és sajnáljuk, hogy május 16-án volt az utolsó érettségiző művészettörténetből... magyarázatot nem kaptunk

– mondta szomorúan a neve elhallgatását kérő művészettörténet-tanár.

(Címlapkép: Edvard Munch - Skrik/Wikimedia)