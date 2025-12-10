Nemcsak a szankciók alóli mentességről, hanem a pénzügyi védőpajzsról is hazudott Orbán Viktor

Interjút adott a Politicónak Donald Trump amerikai elnök, ebben pedig szóba került az először mentőövnek, majd védőpajzsnak nevezett amerikai pénzügyi intézményekkel kötendő megállapodás-sorozat is. Az elnök a konstrukcióról kerek perec kijelentette:

„Nem, nem ígértem neki, de ő mindenképpen kérte.”

Amikor arról kérdezték az amerikai elnököt, hogy Budapest végül megkaphatja-e a mentőcsomagot, Trump kitért a kérdés elől.

Emlékezetes, Orbán Viktor washingtoni útján találkozott Donald Trumppal, majd azt mondta, „a Török Áramlat esetében és a barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk. Nincs szankció, ami az onnan érkező ellátását Magyarországnak korlátozná vagy drágábbá tenné. Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség”.

Ezt később a Fehér Ház, a nyugati sajtó, sőt maga Marco Rubio amerikai külügyminiszter is cáfolta, egyértelművé téve, a mentesség egy évre szól.

A pénzügyi mentőcsomagról az elnökkel folytatott megbeszélést követően a magyar kormányfő azt közölte, kialakítják az amerikai–magyar pénzügyi együttműködés új formáit is, mert az Egyesült Államoknak érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása. Orbán Viktor akkor így fogalmazott:

„Az elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem, azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt”.

Ez elsősorban egy úgynevezett swap line devizacsere-megállapodás lenne. Ennek lényege, hogy a két ország (magán- és/vagy állami) befektetői devizát helyeznek el a másik országba, így biztosítva annak stabilitását. Az elhelyezett deviza lehívható, ebben az esetben hitellé válik. Sajtóinformációk szerint a mentőöv 20 milliárd dollárról (6600 milliárd forintról) szólna.

A Politico-interjúra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán reagált:

„Látom, a hazai média egy része ráugrott a Politicóra, és azt hiszik, hogy most aztán nagyon találtak valamit. Le kell hűtenem a Moszkváig hatoló hirtelen lelkesedést. Ott ültem Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, ahol valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki. Azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdünk egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet.”