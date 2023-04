Olaf Scholz szerint Romániának még idén a schengeni övezet tagjává kell válnia

Európa és az euroatlanti térség egysége meghatározó fontosságú a jelenlegi helyzetben, amihez az is hozzátartozik, hogy Románia az év végéig a schengeni övezet teljes jogú tagjává váljon

- hangoztatta Olaf Scholz hétfőn Bukarestben.

A német kancellár az MTI beszámolója szerint elmondta: megbeszélésükön Németország töretlen támogatásáról biztosította Klaus Iohannis román államfőt, hozzátéve, hogy ezt nemcsak Bukarestben, hanem más európai fővárosokban és Brüsszelben is el fogja mondani, mert Románia a csatlakozás minden feltételét teljesítette, és helyesen kezeli a migránsok és menekültek kérdését is.

A téma kapcsán Klaus Iohannis felidézte: Románia már több mint 12 éve teljesített minden feltételt, de schengeni felvételét sokáig a jogállamisággal kapcsolatos aggodalmakra hivatkozva ellenezték egyes uniós tagállamok. Most, hogy az Európai Bizottság lezárta az ezzel kapcsolatos úgynevezett Együttműködési és ellenőrzési mechanizmust, a románok azt remélték, hogy országuk végre a belső határellenőrzés nélküli térség tagja lesz, ám ezúttal Ausztria vétózta meg csatlakozását, hogy felhívja a figyelmet az illegális migráció problémájára.

Iohannis leszögezte: Románia nem forrása és nem tranzitútvonala az illegális migrációnak, de tevékenyen részt vesz a megoldáskeresésben. Felajánlotta, hogy a legjobb módszerek tesztelése érdekében kísérleti programot indít a szerb-román határon. A román elnök kifejezte reményét, hogy Románia schengeni csatlakozására még idén sor kerül, rámutatva, hogy a 2024-es év nem alkalmas ilyen döntés meghozatalára az európai parlamenti és különböző egyéb választások miatt.

A német kancellár és a román elnök közös sajtóértekezletén mindkét fél megerősítette eltökéltségét Ukrajna további támogatása iránt "mindaddig, amíg szükséges", és Moldova további segítésének szükségességében is egyetértettek. Olaf Scholz felidézte, hogy tavaly Klaus Iohannisszal, Emmanuel Macron francia elnökkel és Mario Draghi akkori olasz kormányfővel együtt látogattak Kijevbe, hozzátéve, hogy a jelképes üzeneteken túl a szükséges konkrét katonai segítséget is megadják Ukrajnának.

A német kancellár méltatta Románia szerepét a menekültek befogadását, az ukrán gabonaexport alternatív útvonalainak megnyitását illetően, és kitért arra is, hogy - Ukrajnán kívül, de minél közelebb a határhoz - gondoskodni akarnak a katonai eszközök karbantartásáról is. E célt szolgálja, hogy a német Rheinmetall egy katonai karbantartó és logisztikai központot épít Erdélyben.

Iohannis leszögezte: Romániában számos sikeres német beruházás működik, jól fizetett munkahelyeket teremtettek, s ezért üdvözlendőnek tart minden újabb befektetést, a védelmi ipart is beleértve. Scholz és Iohannis is úgy vélekedett, hogy a kiváló román-német kétoldalú kapcsolatokat fontos összekötő kapocsként a Németországban élő román, illetve Romániában élő német közösség is segíti.

Címlapkép: Olaf Scholz német kancellárt üdvözli Klaus Iohannis román elnök a Cotroceni elnöki palotában, Bukarestben 2023. április 3-án. (MTI/AP/Andreea Alexandru)