Orbán: A hadseregek megléte szükséges, az nem háborúhoz vezet, annak hiánya vezet a háborúhoz

"Ami ma Brüsszelben történik, az hangulati előkészítése Európa háborúba lépésének" - jelentette ki kampányízű baljóslattal a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A militáns kormánypropagandát harsogó Orbán Viktor ezzel együtt szükségesnek nevezte az ország önvédelmi képességének megerősítését.

Elég beszédes, hogy évekkel ezelőtt Orbán Viktor arról beszélt, mennyire hatékony politikai eszköz a háborúval való ijesztgetés. A nyilatkozatból a NER évek óta folyó propaganda-hadjáratának elméleti alapjai is felismerhetők.

A békeharcos kormányfő rádióinterjújában most azt mondta, szerinte "riasztóak a hasonlóságok az első és a második világháború előkészítésével, akkor a politikusok és a média is elég sokat foglalkozott ezzel".

"Ami ma Brüsszelben és Washingtonban történik, talán most inkább Brüsszelben, mint Washingtonban, az egyfajta hangulati előkészítése egy esetleges közvetlen katonai konfliktusnak, nyugodtan hívhatjuk úgy: Európa háborúba lépésének előkészítése"

- vizionálta háborús retorikával átitatott meglátásait Orbán. Itt ugyanakkor még nem állt meg.

Orbán Viktor egy durva logikai bukfencig is eljutott: úgy látta, hogy a hadseregek megléte szükséges, az nem háborúhoz vezet, annak hiánya vezet a háborúhoz, mert a háborúk oka leggyakrabban a gyengeség

- ecsetelte a Fidesz nyakatekert érvelését.

A békét a szavak szintjén fennen hangoztató miniszterelnök ezért szükségesnek nevezte a hadsereget, a katonát, a felkészülést, az önvédelmi képesség megerősítését.

Arra is kitért, ma szerinte "háborús tervezés" zajlik Brüsszelben, munkacsoportok dolgoznak azon, hogyan tudna a NATO részt venni az orosz-ukrán háborúban - vélte Orbán, aki vérlázítónak titulálta az Európai Bíróság döntését a migráció kapcsán. "Ez a választás a háborúról és a békéről szól, persze a migrációról és a hagyományos családok védelméről is, de most minden más fontos ügy elé odatolakodik a háború kérdése" - vázolta fel az EP-választásra készülő Fidesz-elnök.

(Címlapkép: Orbán Viktor/Facebook)