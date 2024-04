Orbán ismét a szerbeknek udvarolt, szerinte nélkülük nincs európai biztonság és stabilitás

A boszniai szerbek továbbra is számíthatnak Magyarország támogatására, a két nép egymásra van utalva - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a boszniai Banja Lukában pénteken, miután átvette a boszniai Szerb Köztársaság Érdemrendje láncon kitüntetést Milorad Dodiktól, a többségében szerbek lakta boszniai entitás elnökétől.

Az érdemrend érdekessége, hogy egy éve Vlagyimir Putyin orosz elnök is megkapta a szóban forgó kitüntetést, amelyet a boszniai szerb elnök a boszniai szerbek betiltott nemzeti ünnepnapja alkalmával adott neki Milorad.

Az MTI tudósítása szerint Orbán elmondta: az Európai Unióban hiányzik az a felismerés, hogy Európának szüksége a van szerbekre, a szerbek nélkül nincs európai biztonság, nincs stabilitás, nincs egészséges Európai Unió.

Hangoztatta: megtiszteltetés a kitüntetés, amely a barátság, a bizalom és jövőbe vetett kölcsönös optimizmus kifejezése is.

Orbán szerint ma nincs jobb nemzetközi keret, ahol a nemzetek meg tudnak erősödni, mint az EU

Orbán Viktor elmondta: a szerbekkel szembeni nemzetközi politikát méltánytalannak és igazságtalannak tartja, ezért mindig is kiállt a szerbek mellett a nemzetközi politikában.

Mint mondta, az Európai Unióval "sok baj van", "én is naponta harcolok ott", de ma nincs jobb nemzetközi keret, ahol a nemzetek meg tudnak erősödni, mint az EU. Hozzátette: mindent meg fog tenni, hogy minél közelebb kerüljenek a ma elérhető legjobb nemzetközi kerethez.

A miniszterelnök fontosnak mondta, hogy júliustól Magyarország tölti be az EU soros elnökségét. Ennek jegyében külön csapat foglalkozik Boszniával - húzta alá.

Mint mondta, már régen meg kellett volna születnie a döntésnek arról, hogy Bosznia-Hercegovina és Szerbia az EU tagja legyen, "évtizedeket vesztegettünk el".

Hangsúlyozta, hogy "egy keleti bővítés lázálma" sorolta hátrább a nyugat-balkáni bővítést. Kiemelte: a magyar álláspont az, hogy először ezt a bővítést be kell fejezni, és után lehet a nehezebb és bonyolultabb keleti iránnyal foglalkozni.

Kifogásolta Orbán Viktor azt is, hogy a boszniai ügyekbe külföldről próbálnak beavatkozni. Kijelentette, ezzel a folyamat elveszítheti a dinamizmust, politikai válság alakul ki, és mindez "leértékeli Európa munkáját". Ha kívülről avatkoznak be, az mindenkinek rossz, Európának is, a szerbeknek is, Boszniának is - fogalmazott.

A kormányfő hangoztatta, hogy Magyarország nagy jövő előtt álló területet lát a Nyugat-Balkánban, így a boszniai szerb entitásban is, ahol fontos befektetésekre nyílik lehetőség.

Méltatta a miniszterelnök a kétoldalú gazdasági együttműködést is. Kiemelte a már futó mezőgazdasági támogatási programot, valamint a kétoldalú pénzügyi együttműködést. Emlékeztetett arra, hogy pénteken üzleti fórumot is tartanak a két fél között Banja Lukában.

Megerősítette Orbán Viktor, hogy a magyar autópályarendszer érintett szakaszát "pillanatok alatt" átadják a horvát határig.

Méltatásában Milorad Dodik kiemelte: a boszniai Szerb Köztársaság napja alkalmából adományozott kitüntetést az a hozzájárulás indokolta, amelyet Orbán Viktor tett a kétoldalú kapcsolatok terén. Kiemelte a két fél barátságát, köszönetet mondott a folyamatos támogatásért, és hangoztatta: biztos benne, hogy közösen még jobb eredményeket tudnak elérni.

Boszniai szerb elnök: a magyar állam példakép arra, hogyan kell viszonyulni a családhoz

Mint mondta, szeretnék az emberek szintjén is erősíteni az együttműködést, azt további területekre terjesztik ki, mint az egyetemi szint, a sport és a turizmus területe.

A boszniai szerb elnök kiemelte: a magyar állam példakép arra, hogyan kell viszonyulni a családhoz, hogyan kell megtartani a hagyományos társadalmat.

Hangoztatta, hogy Európának erős vezetőkre van szüksége, és Orbán Viktor ilyen. Köszönetet mondott azért is, hogy a magyar kormányfő igazságosabb világért lép fel.

Orbán Viktor csütörtökön Szarajevóban tárgyalt Borjana Kristo boszniai miniszterelnökkel, és találkozott a bosznia-hercegovinai államszövetség vezetőivel - a bosnyák Denis Beciroviccsal, a szerb Zeljka Cvijanoviccsal és a horvát Zeljko Komsiccsal - is. Megbeszéléseik fő témái a magyar-boszniai kétoldalú kapcsolatok és aktuális európai ügyek voltak. Kristo köszönetét fejezte ki Orbán Viktornak, hogy Magyarország határozottan és fenntartások nélkül támogatja Szarajevó európai uniós integrációját, és kérte, hogy folytassák a jó gazdasági együttműködést a két ország között.

A magyar kormányfő úgy látja, a nyugat-balkáni országoknak kétszeresen rossz az ukrajnai háború

Az európai uniós csatlakozásra törekvő nyugat-balkáni országoknak kétszeresen rossz az ukrajnai háború, hiszen elvonja az uniós erőforrásokat a bővítéstől - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a boszniai Banja Lukában pénteken Milorad Dodikkal, a boszniai Szerb Köztársaság elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Hangoztatta: közös az érdek, hogy mielőbb lezárják a háborút, és befejezzék az elkezdett integrációs munkát.

Az EU nemrég döntött arról, hogy újabb 50 milliárd eurót fordít Ukrajna támogatására, de mennyivel előrébb juthatna például Bosznia-Hercegovina, ha ennek a hatalmas összegnek egy része a Nyugat-Balkánra jutna

- hangsúlyozta.

Milorad Dodik egyetértését fejezte ki Orbán Viktorral, és kijelentette: a hosszú távú érdekeket kell szem előtt tartani. Egyetértett azzal, hogy a Balkán gyorsabban fejlődhetne, ha "a háború nem vinné el a pénzt".

Kiemelte, hogy még nem látni a háború végét, és azt is meg kell akadályozni, hogy annak folytatására buzdítsanak. Úgy vélte, hogy az európai uniós és az amerikai választás előtti jelek éppen arra utalnak, hogy a háború intenzívebb lesz.

A boszniai szerb vezető kitért arra is, hogy nem kívánja megszakítani kapcsolataikat az orosz vezetéssel. Mint mondta, nem egyeznek bele abba sem, hogy Bosznia-Hercegovina hozzájáruljon a Moszkva elleni szankciós intézkedésekhez - tette hozzá.

(Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) átveszi a boszniai Szerb Köztársaság Érdemrendje láncon kitüntetést Milorad Dodiktól, a boszniai Szerb Köztársaság elnökétől Banja Lukában 2024. április 5-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)