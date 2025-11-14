Orbán Viktor döntött: hosszabb lesz és ki is bővül az árrésstop

További három hónappal meghosszabbodik az árrésstop intézménye, így – jelen állás szerint – az jövő év február 28-ig fog tartani – derül ki a csütörtök éjszaka megjelent Magyar Közlönyből.
Az intézkedés nemcsak meghosszabbítja a stopot, hanem ki is bővíti, 14 újabb élelmiszer kerül az árrésstop hatálya alá:
– marha-fehérpecsenye,
– marhafelsál,
– sertés májas és sertésmájkrém,
– félkemény sajt,
– sajtkrém, kenhető sajt,
– alma,
– körte,
– szilva,
– szőlő,
– fejes káposzta,
– paradicsom,
– vöröshagyma,
– zöldpaprika,
– bébiétel.
Szakértők szerint az árrésstop most nagyjából 1,5 százalékponttal nyomja vissza az inflációs mutatót, így annak kivezetésekor ennyivel nagyobb áremelkedésre lehet majd számítani.