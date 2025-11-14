Orbán Viktor döntött: hosszabb lesz és ki is bővül az árrésstop

További három hónappal meghosszabbodik az árrésstop intézménye, így – jelen állás szerint – az jövő év február 28-ig fog tartani – derül ki a csütörtök éjszaka megjelent Magyar Közlönyből.

Az intézkedés nemcsak meghosszabbítja a stopot, hanem ki is bővíti, 14 újabb élelmiszer kerül az árrésstop hatálya alá:

– marha-fehérpecsenye,

– marhafelsál,

– sertés májas és sertésmájkrém,

– félkemény sajt,

– sajtkrém, kenhető sajt,

– alma,

– körte,

– szilva,

– szőlő,

– fejes káposzta,

– paradicsom,

– vöröshagyma,

– zöldpaprika,

– bébiétel.

Szakértők szerint az árrésstop most nagyjából 1,5 százalékponttal nyomja vissza az inflációs mutatót, így annak kivezetésekor ennyivel nagyobb áremelkedésre lehet majd számítani.