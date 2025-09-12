Orbán Viktor: „Gyurcsányék idején ott álltunk devizahitelekkel eladósodva”

Ezúttal Abu-Dzabiból jelentkezett be Orbán Viktor péntek reggeli rádiós beszélgetéshez, ugyanis a miniszterelnök az Egyesült Arab Emírségekben tárgyal gazdasági együttműködésről. A kormányfő energiaszektor, mesterséges intelligencia és digitális infrastruktúra témájában kíván stratégiai együttműködést kialakítani az arab állammal.

Az oroszok Lengyelországot ért légtérsértéséről a kormányfő azt mondta, a háborús fenyegetettség közvetlen. Azt véli, az oroszok és az amerikaiak között „nagy sebességgel mennek előre a dolgok”. Azt is mondta, az orosz–ukrán háború csak nekünk a legfontosabb, a világ más országainak nem, számos más kérdés tisztázásáról egyeztetnek a „nagyfiúk”.

A béke ügyében lassan, minden más ügyben gyorsan haladnak a tárgyalások

– közölte Orbán Viktor.

Elfogadhatatlannak minősítette az orosz drónok behatolását, és közölte, ott vagyunk a lengyelek mellett.

Ursula von der Leyennek az Európai Parlamentben elmondott értékeléséről úgy vélekedett, minket is „a grabancunknál fogva” bele akarnak rángatni a háborúba úgy, mint a XX. században.

A Patrióták által benyújtott bizalmatlansági indítványról a kormányfő azt mondta, a közvélemény hullámzó, a népszerűségi mutatókból nem kíván következtetést levonni. Szerinte a zöld átállás, az Ukrajna-politika, a szankciók, az Egyesült Államokkal kötött vámmegállapodás és a migrációs politika felülvizsgálatára van szükség, ezekben e kérdésekben ugyanis szakadék felé tart az unió – vélte. Orbán Viktor úgy látja, Ursula von der Leyen

„nem fogja kicserélni a politikai pilléreket”.

A miniszterelnök szerint a brüsszeli pártok megvalósítanák azt Budapesten, amit az európai vezetők Brüsszelben elrontanak, ráadásul ezen a „nyugatiak halálra keresnék magukat” – tette hozzá, kifejtve, „a Tisza-adóval ki akarják fosztani az embereket”. Orbán Viktor azt mondta, az adókonzultáció célja, hogy ezeket a vitákat előre lefolytassuk, hogy ne a választás után derüljön ki, a kormány „megvezette az embereket”.

„Gyurcsányék idején ott álltunk devizahitelekkel eladósodva”

– fűzte hozzá.

A kormányfő korábban úgy fogalmazott, egymillió embert mentettek ki a devizahitelezés csapdájából:

Orbán Viktor szerint a magas adó elszegényíti a magyar középosztályt, vagyonadó után mindenkinek vagyonbevallást kellene készítenie, majd jönne a NAV, hogy megnézze a nyaralás költsége összhangban állt-e a vagyonnal – riogatott.

A két hete elindult Otthon Start programra áttérve úgy értékelt, eddig az ingatlanárak mentek fölfelé, jobban, mint a fizetések, és a fiatalok nem tudták, hogyan lesz saját lakásuk. Szerinte az intézkedéssel „jó hangot ütöttünk meg a zongorán”, a nagy érdeklődére számítottak. Úgy gondolja, tízezrével fognak épülni a programnak megfelelő lakások, ezért nem fognak emelkedni az ingatlanok árai.

Az Otthon Start mellett elérhető adójóváírással a hiteltörlesztő évente több mint 100 ezer forintot kaphat vissza, a lehetőséget ebben a cikkünkben veséztük ki:

A migrációs paktumról Orbán Viktor úgy vélekedett, az nem megoldást ad. A megoldás az, hogy az illegális migráns az unión kívül adja be a menekültkérelmét. Szerinte az európai vezetők nem ismerték fel, hogy ahol baj van, oda kell vinni a segítséget, nem pedig a bajt idehozni.

Az interjú itt nézhető vissza: