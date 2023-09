Orbán: semmiben nem támogatjuk Ukrajnát, amíg vissza nem állítják a kárpátaljai magyarok jogait

"Magyarország semmilyen kérdésben sem támogatja Ukrajnát a nemzetközi életben, amíg vissza nem állítják azokat a korábbi törvényeket, amelyek garantálták a kárpátaljai magyarok jogait"

- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.

A kormányfő emlékeztetett: a tanévkezdéskor a kárpátaljai munkácsi magyar középiskola új ukrán vezetése megtiltotta, hogy az iskolai eseményeken a magyar himnuszt énekeljék és a magyar nemzeti színeket viseljék.

Az ukránok évek óta sanyargatják a magyar iskolákat, ukrán iskolákká akarják azokat alakítani, és ha ez nem megy, be akarják őket zárni - fogalmazott Orbán Viktor.

Hangsúlyozta: a magyar kormány minden nemzetközi fórumon harcol a kárpátaljai magyarok, különösen a magyar gyerekek jogaiért.

Ellentétes a kontinens érdekeivel, hogy Brüsszel leválasztja Európát az orosz energiahordozókról

- jelentette ki a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján.

A miniszterelnök szerint működik a keleti külpolitikai stratégiájuk

Hozzátette: meggyőződése, hogy Brüsszel döntése ez ellentétes a kontinens érdekeivel, de "most nincs elegendő erőnk, hogy ezt megakadályozzuk".

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy Magyarország keleti külpolitikai stratégiája működik, és a nemzeti kormány kiemelkedő vállalása, hogy az energetikai világpiac felfordulása ellenére fenntartja Magyarország energiabiztonságát és felépíti a függetlenséget garantáló energiagazdaságot.

Közölte: a kormány célja, hogy csökkentse a brüsszeli döntés negatív hatásait; Törökország, valamint a türk világ stratégiai szerepet játszik Európa energiaellátásában, így Magyarország nyáron energetikai együttműködést hozott létre Törökországgal, Azerbajdzsánnal és Katarral.

Orbán szerint nem lesz Magyarországon migránskvóta és migránsgettó - de akkor miért akarnak félmillió ázsiai vendégmunkást hazánkba telepíteni?

Nem lesz Magyarországon migránskvóta és migránsgettó

- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben, az őszi ülésszak első napján.

Orbán Viktor úgy értékelte, ősszel mélyülni és szélesedni fog Brüsszel és a magyar kormány vitája a migrációval kapcsolatban.

Elmondta, a migránsok erőszakossága egyre nő, Lampedusa szigetén már "inváziós hadsereg" benyomását keltik. Brüsszel azt követeli, hogy ezeket a migránsokat Magyarország engedje be és hozzon létre több tízezer embernek migránstábort, migránsgettót - tette hozzá.

Orbán Viktor közölte, nem migránskvóta, hanem határkerítés és határőrizet kell, és nem a bajt kell idehozni, a segítséget kell odavinni. Magyarország készen áll arra, hogy erőteljesebb szerepet vállaljon a válságövezetekben, így a forrósodó Száhel-övezetben is - jelentette ki.

(Fotó: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján, 2023. szeptember 25-én. MTI/Máthé Zoltán)

Hozzátette: európai megoldás csak akkor lesz, ha Brüsszelben elfogadják, csak az léphet az EU területére, akinek a kérelmét már előzetesen elbírálták és a belépésre engedélyt kapott.

"Megszorításokról szó sem lehet" - Orbán Viktor úgy gondolja, elég erős a gazdaság ahhoz, hogy letörjék az inflációt

Magyarország politikailag elég stabil, gazdasága pedig elég erős, hogy letörje az inflációt, megvédje a nyugdíjakat, a fizetéseket és a munkahelyeket, és a következő évben ismét jelentős gazdasági növekedést érjen el - jelentette ki Orbán Viktor hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben, hangsúlyozva: megszorításról szó sem lehet.

A miniszterelnök azt mondta,

ősszel Magyarország ellenfelei - a Soros-birodalom, a brüsszeli bürokraták és az amerikai demokraták - várhatóan egyszerre lépnek majd fel a követeléseikkel, de ezeket nem fogadhatjuk el, mert nem akarunk visszamenni oda, ahová terelni akarnak bennünket, a Gyurcsány-korszakba.

A kormány átvette az infláció elleni küzdelem feladatát és felelősségét, miután az energiaárak és a brüsszeli szankciók olyan mértékűvé emelték azt, hogy a jegybank már nem tud megbirkózni vele - mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, az Országgyűlés ülésén.

A miniszterelnök napirend előtti felszólalásában kitért arra, hogy szeptemberben 12 százalék körüli lehet az áremelkedés mértéke, míg év végére 10 százalék alá csökkenhet.

Szólt arról is, hogy ha az üzemanyagárakat a kereskedők nem tudják vagy nem akarják kordában tartani, akkor ismét beavatkozik a kabinet.

Kitért arra: a jegybank felhalmozott adósságának problémáját is meg kellett oldani a nyáron. A kormány azt javasolja, hogy ne más területekről vonjanak el ehhez forrásokat, hanem inkább egy törvénymódosítással "mentsük ki a jegybankot szorult helyzetéből" - tette hozzá.

Magyarország nem tartozik a "jawohl-országok klubjába"

Orbán Viktor kifejtette: az amerikai adminisztráció továbbra is azt akarja, hogy Magyarország is szálljon be a háborúba, szállítson fegyvert, és adjon még több pénzt Ukrajnának, Brüsszel pedig azt akarja, hogy engedjük be a migránsokat, építsünk nekik migránsgettókat, engedjük be a szexuális propagandát az iskolába, valamint engedjünk át nekik gazdasági döntési jogköröket, mondjunk le az önálló külpolitikáról, és adjuk fel az egyhangú döntés jogát a külpolitikai kérdésekben.

Kijelentette, Magyarország nem tartozik a "jawohl-országok klubjába", akik ha telefont kapnak Brüsszelből, csak annyit válaszolnak: "jawohl!".

A rezsivédelem nélkül a magyar családok megélhetése veszélybe kerülne - fogalmazott a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján.

Orbán: ma a magyarok fizetik a legalacsonyabb rezsit Európában - de akkor vajon miért adja az állam a beszerzési ár ötszöröséért a gázt a lakosságnak?

Orbán Viktor jelezte: ma a magyarok fizetik a legalacsonyabb rezsit Európában, és a kormány sokat dolgozott azért, hogy ez így legyen.

A kormány nem fogadja el, hogy brüsszeli bürokraták - akik nem itt élnek, nem ismerik a magyar családok helyzetét, alig tudnak valamit Magyarországról, és ki tudja, milyen érdeket képviselnek - döntsék el, hogy mekkora legyen az energia ára Magyarországon - jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő arról is beszélt: azt sem fogadják el, hogy az árspekuláns multikat terhelő adókat, illetve a bankok és energiacégek extraprofitjára kivetett adókat Brüsszel eltöröltesse. Ebből a pénzből fizetik ugyanis az "égbeszökő energiaárak" elleni védelmet jelentő rezsivédelmi alapot - magyarázta.

(Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján, 2023. szeptember 25-én. MTI/Máthé Zoltán)