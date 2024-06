Orbán Viktor török haverja szerezheti meg a Dohány utcai Zsinagóga szomszédságában álló épületet

A török Polat Group veszi meg a Zsinagógával összeépült Dohány u. 10. épületét, hozta nyilvánosságra az ingatlant most birtokló spanyol All Iron RE Socimi – számolt be a 444.

Luxusszállóvá alakítják a 7,2 milliárd forintért megszerzett épületet.

A tervek szerint 291 szobás hotelt alakítanak ki a 25 ezer négyzetméteres házban. A 18,5 millió eurós, 7,2 milliárd forintos áron elkelt épületet adásvételét egy kétlépcsős tranzakcióval bonyolították le. A spanyolok és a törökök létrehoznak egy 50-50 százalékban tulajdonolt közös céget, amibe előbbiek beteszik az ingatlant, a törökök pedig 4,5 millió eurót tesznek bele, három éven belül pedig a törökök 14 millió euróért a spanyolok részét is megvásárolják.

Orbán Viktor haverja, a török Adnan Polat a NER kedvelt üzleti partnere.

A fideszes miniszterelnök Felcsúton is vendégül látta a Polat csoport vezetőjét, aki magyar állampolgárságot is kapott. Ez a cégcsoport építette az újlipótvárosi Kárpát utcában a Duna Pearlt, és Tiborcz Istvánnal is sokat üzleteltek. Két évvel ezelőtt a miniszterelnök veje például napelemparkokat vett a török milliárdostól.

A Dohány utca 10. történetéről három éve a 24.hu készített összefoglalót. Ebből kiderül, hogy a 2000 környékén átjáróházként épült ingatlant és a hozzá tartozó Síp uutca 8. illetve 10. számú házakat Tordai Péter, a Mazsihisz korábbi elnöke vásárolta meg, majd luxuslakásokat és passzázst tervezett oda Herzl Passage néven. A beruházás miatt összetűzésbe keveredett Feldmájer Péterrel, a Mazsihisz akkori elnökével, a terveket pedig magá alá temette a gazdasági világválság, az ingatlanok ezután kerültek spanyol kötődésű cégekbe.

