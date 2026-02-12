Óriásit csökkent az infláció

2026. januárban a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak – adta hírül csütörtök reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az intézet tájékoztatása szerint 2025 januárjához képest

az élelmiszerek ára 1,3 százalékkal nőtt

(a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,0 százalékkal csökkent), ezen belül a friss hazai és déli gyümölcsöké 12,2, a csokoládé és kakaóé 10,0, a cukorka és mézé 8,2, a jégkrémé 7,7 és a marhahúsé 7,2 százalékkal. A termékcsoporton belül a margarin ára 29,4, a húskonzervé 24,9, a sertészsiradéké 22,1, a tejé 18,1, a tejtermékeké 17,9, a vaj és vajkrémé 17,2, a liszté 14,8, míg a sajté 8,2 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatások 5,0 százalékkal drágultak,

ezen belül a színház 19,2, az üdülési szolgáltatás 14,2, a teherszállítás 9,5, a járműjavítás és -karbantartás 9,1, a sport- és múzeumi belépők 8,4, míg a testápolási és egészségügyi szolgáltatások 7,8 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 6,3 százalékkal emelkedett,

ezen belül a dohányáruké 7,5 százalékkal. A háztartási energiáért 6,2, ezen belül a vezetékes gázért 12,8, az elektromos energiáért 1,9 százalékkal többet kellett fizetni.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,9 százalékkal emelkedett,

ezen belül az ékszerek 23,3, a motorkerékpárok 6,7, a szobabútorok 6,0, a használt személygépkocsik 5,7 százalékkal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 5,8 százalékkal drágultak, a járműüzemanyagok ára 12,3 százalékkal mérséklődött.

2025 decemberéhez képest az idei év első hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 0,3 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek átlagosan 0,6 százalékkal drágultak (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,4 százalékkal), ezen belül a friss zöldség 11,4 százalékkal többe, a marhahús 5,5 százalékkal kevesebbe került. A szolgáltatások ára átlagosan 0,4 százalékkal nőtt, ezen belül az autópályadíj, gépkocsikölcsönzés, parkolás 2,2 százalékkal többe, az utazás távolsági úti céllal 3,2 százalékkal kevesebbe került. A háztartási energiáért átlagosan 0,9 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a vezetékes gázért 2,4 százalékkal. A szeszes italok, dohányáruk ára 0,8 százalékkal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 1,5, a dohányáruké 0,2 százalékkal. A járműüzemanyagok ára 1,5 százalékkal csökkent. A szezon végi kiárusítások következtében a ruházkodási cikkek 2,9 százalékkal kevesebbe kerültek.

Az erősen ingadozó árú termékek árváltozását figyelmen kívül hagyó úgynevezett maginfláció éves összevetésben 2,7 százalék volt, míg az idősek vásárlási szokásait figyelembe vevő nyugdíjas fogyasztóiár-index értéke 2,0 százalék.

A statisztikai mutató csökkenése nem lepte meg a szakembereket, a G7 fogyasztói kosarának értéke 3,2 százalékkal, a Privátbankár Árkosár értéke 7,6 százalékkal, míg a HVG Bevásárlókosarának összege 4 százalékkal csökkent egy év alatt. Ennek oka, hogy tavaly januárban jelentősen emelkedtek az árak (ez az úgynevezett bázishatás), amire válaszul a kormányzat bevezette az árrésstopot 2025 márciusának közepén. Így a szakértők várakozásai szerint ez a bázishatás az áprilisi adatokban már nem fog megjelenni, így akkor ismét 4 százalék körüli inflációs mutató várható majd.