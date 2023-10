Őrizetbe vették otthonánál a gyermekpornóval gyanúsított volt állami vezetőt

Szeptember 15-én reggel, otthona előtt fogták el a nyomozók N. J.-t, a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) ma már elnöki pozíciójából eltávolított vezetőjét, aki céges laptopján közel 400 gyermekpornográf felvételt tárolt - írja a hvg.hu.

A lap szerint nem nemzetközi pedofilhálózat utáni nyomozás során, hanem egy magyarországi feljelentés alapján indult eljárásban jutottak el a rendőrök a gyermekpornó-felvételek birtoklásával gyanúsított volt állami vezetőhöz.

A férfi ugyan már nem elnöke az Agrárminisztérium alá tartozó költségvetési szervnek, az NFK-nak, de

a tárca azóta sem hajlandó elárulni, hogy mikor, kinek a kezdeményezésére és milyen indokkal mentették fel N. J.-t.

A gyanúsított nem ismerte be a bűnösségét, a letartóztatását elrendelő nyomozati bíró azonban a bizonyítékok alapján nem kételkedett a gyanú megalapozottságában.

Lapunk is beszámolt arról, hogy nemrég beazonosították azt a gyanúsítottat, akinek munkahelyi gépén 12 év alattiakat ábrázoló pedofil tartalmat is találtak. Polt Péter legfőbb ügyész akkor megerősítette, hogy „gyermekpornográfia miatti ügyben indítványoz letartóztatást az ügyészség”. A főügyészség még annyit közölt, „a bűnösségét be nem ismerő gyanúsított ellen nincs folyamatban más büntetőeljárás”. Így egy másik feltételezett személy kizárásával kiderült, kit is takar a földalapkezelőnél volt, Fejér megyei származású N. J. személye. Szeptember közepén a bíróság az ominózus ügyben elrendelte a férfi letartóztatását, egy hónapra. A Fővárosi Törvényszék indoklása szerint a gyanúsított az általa kizárólagosan használt munkahelyi laptopon gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló 7 pornográf videót, valamint 390 pornográf fényképet tárolt. Akár 5-10 év börtönbüntetést is kaphat.

A sokáig a földalapkezelő élén álló N. J. a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett 1981-ben, és az egyik osztálytársa pedig Orbán Viktor miniszterelnök volt.

