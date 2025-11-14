Ormos Tas: legyen önálló Abaúj és Zemplén vármegye!

A Jobbik Ormos Tas Zsoltot, az ellenzéki párt sárospataki elnökét indítja Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5. választókerületében a 2026-os választáson – jelentette be sajtótájékoztatóján Adorján Béla, a párt elnöke. Az ellenzéki jelölt a sárospataki önkormányzatnak, majd a vármegyei közgyűlésnek is tagja volt.

A jobbikos jelölt képviselőként a kis- és középvállalkozások érdekei mellett a munkavállalók magasabb keresetéért is síkra szállna. Kiemelte, ez az abaúji, zempléni, bodrogközi térség egyik legfontosabb kérdése, mely Magyarország egyik peremvidéke, itt a legalacsonyabbak a fizetések, itt vannak a legszegényebb járások.

Célként jelölte meg a vidékpusztulás megállítását, ennek érdekében munkahelyteremtő beruházásokat csábítana a választókerületbe. Rámutatott, a települések most egyre inkább elöregednek, innen a legnagyobb az elvándorlás.

Szintén fontos célkitűzésnek nevezte, hogy az önkormányzatiságot elvevő fideszes központosítást megállítsák, illetve visszafordítsák. Ez azt jelentené, hogy

„az emberek helyben dönthessenek a helyi ügyekről”.

Ormos Tas azt is szeretné elérni, hogy

Abaúj és Zemplén legyenek önálló vármegyék ehhez tartozó intézményekkel, költségvetéssel.

Szerinte most Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye a maga 358 településével túl nagy, az itt élőknek minden ügyükkel Miskolcra kell menniük.

A sajtótájékoztatón Adorján Béla, a Jobbik elnöke felidézte, pártja 106 egyéni jelölttel és önálló listával indul a jövő tavaszi országgyűlési választáson. Közölte, a mostani rendszer a Fidesz és a KDNP irányításával „semmiben nem különbözik attól, mint amikor a Hazafias Népfront és az MSZMP irányította az országot”. Úgy vélte, a plurális demokrácia képes visszahívni az elvándorolt embereket, megteremteni az oktatás alapjait, a közbiztonságot.

Leszögezte, a Jobbik elkötelezett „nem csak a kormányváltás, hanem a valódi rendszerváltás ügyében”. Ennek érdekében a párt a választókerületeket ismerő, az ott élőket képviselni tudó politikusokat indítja jelöltként.