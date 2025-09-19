Péntek reggel kétszer is hazugságon kaptuk Orbán Viktort

Korábban még hihető volt, hogy a a németek meg tudják oldani a migránskérdést, de az még egy másik Németország volt, azóta a német gazdaság leszerepelt – mondta péntek reggeli közrádiós beszélgetésében Orbán Viktor. A kormányfő hozzátette, őt amúgy is inkább az érdekli,

„a magyarok meg tudják-e oldani a saját bajaikat”.

A tíz évvel ezelőtti eseményeket felidézve a miniszterelnök azt is mondta, Röszkénél kiderült, hogy ezek a migránsok nem menekültek, hanem Soros György hálózatai mozgatják őket, és

kiderült, a migránskérdést a németek sem tudják megoldani.

Orbán Viktor azt mondta, ahova beengedték a migránsokat, ott a közbiztonság tragikusan leromlott, bűnszervezetek vették át az uralmat, és nyílt összecsapások jellemzik a közterületeket.

„Ezt a hibát nem lehet kijavítani”

– vélte a kormányfő, aki szerint a nyugati világ megváltozott, egyszer s mindenkorra, elég megnézni az iskolák udvarait, kik vannak ott diákokként.

A svéd miniszterelnökkel vívott szócsatára áttérve Orbán Viktor azt mondta, „a svéd politika rendkívül agresszív, kioktató”, ezt a magyarok nem tűrik. Úgy látja, A svéd közbiztonság rendkívül rossz, a svéd miniszterelnök nem tudja biztosítani saját polgárainak biztonságát, és a személyes felelősség mindig a miniszterelnöké.

Arra a felvetésre, hogy a Tisza Párt is megtartaná a határkerítést, Orbán Viktor ezt mondta:

„magunkon kívül nem bízom senkiben”.

Szerinte ugyanis migrációügyben nincs nemzeti egyetértés, „ez egy mese”. A miniszterelnök úgy emlékezett akkoriban a DK volt az ellenzék vezető ereje. (Valójában akkoriban a Jobbikot 13-17 százalékra, a DK-t 4-6 százalékra mérték a közvélemény-kutatók – A szerk.) Szerinte a Fidesz azért hagyta ott az Európai Néppártot (EPP), mert migráció kérdésében nem tudtak megegyezni, a Tisza viszont épp ebbe a pártcsaládba lépett be. (Valójában a Fidesz 2021 márciusában lépett ki az EPP-ből, míg koalíciós partnere, a KDNP ezt csak a tavalyi európai parlamenti választás után, 2024 júniusában tette meg – A szerk.)

Az adórendszerre áttérve Orbán Viktor továbbra is (az egyébként a néhai SZDSZ által szorgalmazott – A szerk.) egykulcsos személyi jövedelemadó mellett tört lándzsát, megemlítve, a progresszív adózást a kommunisták találták ki. Orbán Viktor szerint a Tisza-szavazók többsége a többkulcsos adórendszer híve, de azt mondta, hogy a nemzeti konzultációba erre is választ lehet majd adni.

Úgy vélekedett, a konzultációk segítenek, hogy az emberek a fontosabb kérdésekre választ kapjanak. A miniszterelnök azt mondta, olyan rendszer kell, ami egyszerre támogatja a munkát és a családokat is.

Az előrejelzettnél jóval magasabb infláció miatt érkező nyugdíj-kompenzációról azt mondta, ő 2010-ben megállapodást kötött a nyugdíjasokkal, hogy az időskori ellátások megőrzik értéküket. Felidézte, a mostani rendszerben januárban az előrejelzés szerint emelik a nyugdíjakat, majd előfordul, hogy az infláció magasabb, ezt novemberben korrigálják.

A miniszterelnök arról is beszélt, kezdeményezni fogja, hogy amerikai mintára az antifa szervezeteket terrorszervezetté nyilvánítsák, az amerikai beutazási könnyítést pedig Donald Trump még elnökjelöltként ígérte meg neki, amit most teljesített.

A beszélgetés itt nézhető újra: