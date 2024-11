Pénzbüntetéssel úszta meg megrontási ügyét a celeb

November 21-én körözést adtak ki a "Házasság első látásra" című műsor TV2-n jelenleg futó évadának egyik szereplője, Szolnoki Szabolcs ellen - adja hírül a Blikk. A férfit megrontás miatt keresték, a Blikk azonban most arról ír, hogy a férfi előkerült, a police.hu oldaláról ugyanis péntek reggelre visszavonásra került a korábban kiadott elfogatóparancs.

Az elfogatóparancsot a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adta ki, azaz az 51 éves férfival szemben már jogerős ítélet született, ő pedig nem kezdte meg a büntetésének letöltését – nyilatkozta a lapnak Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

Jogerősen pénzbüntetésre ítélték az illetőt, amit nem fizetett be, ezért azt átváltoztatták fogházbüntetésre, de nem vonult be, így került sor az elfogatóparancs kibocsátására - mondta a szóvivő.

Hozzátette: a realityszereplő a korábbi büntető törvénykönyv hatálya alatt követte el a bűncselekményt, a megnevezése ezért megrontás.

A Blikk értesülései szerint az akkor 38 éves férfi egy 17 éves lánnyal folytatott szexuális kapcsolatot ellenszolgáltatás fejében. Az ügyében az V. és XIII. Kerületi Ügyészség járt e.

A celebet mindössze 900 ezer forintos pénzbírságra ítélték, ami összesen 200 nap fogházbüntetésnek felel meg.

Rács mögé azonban csak akkor kell vonulnia, ha a pénzt időben nem fizeti meg. Ezt még most is megteheti, így elképzelhető, hogy most sem kell bevonulnia.