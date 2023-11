Pintér Tamás felkészült a 2024-es megmérettetésre: Dunaújváros ellenzéki polgármestere újrázni akar

Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere bejelentette, hogy a 2024-es önkormányzati választásokon a Rajta Újváros Egyesület színeiben újraindul a polgármesteri székért. 2019-ben Pintér Tamás és ellenzéki koalíciós csapata elsöprő győzelmet aratott az önkormányzati választáson.

A polgármesteri címet 56 százalékos támogatottsággal nyerte el, és az Egyesület mind a 10 jelöltje egyéni győzelmet aratott a saját körzetében.

Az elmúlt négy évben a várost vezető koalíció tagjai hatékonyan és sikeresen dolgoztak együtt Dunaújváros érdekében és az összetartás jegyében, közösen készülnek az újbóli megmérettetésre is. Ezzel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Pintér Tamás szerdán.

„Szertenék egyszerre tájékoztatni minden Dunaújvárosi lakost: Igen 2024 júniusában újra a bizalmukat fogom kérni, hogy a válságkezelés évei után komoly építkezésbe kezdhessünk közösen.”

Az eredetileg jobbikos politikus csakúgy, mint négy évvel ezelőtt, most is a Rajta Újváros Egyesület színeiben fog indulni, hogy ezzel is kifejezze lokálpatriotizmusát, Dunaújvároshoz való elkölteleződését. Ígérte: nem csak ő, hanem a csapata is félreteszi a pártpolitikát, ahogy eddig is tették. A Rajta Újváros képviselőjelöltjeit be fogják jelenteni, amint eldőlnek az új körzethatárok.

Mi a magunk részéről tisztességes kampányt fogunk folytatni. Ennek létjogosultságát szavazták meg 2019-ben is az itt élők, és én bízom abban, hogy az kihívóink is megtisztelik ezzel a dunaújvárosiakat.

Az elmúlt évek teljesítményéről szólva Pintér Tamás elmondta, 2019-ben még nem tudták, hogy mire vállalkoznak.

„Ennek nem csak az volt az oka, hogy korábban még egyikünk sem vezetett várost, és csak a szívünk hajtott legjobb tudásunk szerint dolgozva” — emlékezett vissza Pintér Tamás. Hozzátette: akkor még senki sem számított világméretű járványra, háborúra a szomszédban, a kormány által a különleges gazdasági övezet ürügyén elrendelt adóelvonásra, és arra sem, hogy a városnak kell megmentenie a vasművet.

„A Rajta Dunaújvárosért frakciója összetart és együtt küzd a dunaújvárosiakért.”

Dunaújváros polgármestere elmondta, hogy sokszor megállítják az utcán, hogy köszönetet mondjanak neki a munkájáért, de hangsúlyozta, a hála nem őt illeti, hanem minden dunaújvárosit, aki a nehézségek idején végig kitartott a városvezetés mellett, és fegyelmezetten végezték mindennapi munkájukat.

Sokszor megkapjuk azt a dicséretet is, hogy más városokkal ellentétben nálunk milyen összetartó maradt a Rajta Újváros frakciója, milyen szépen dolgozunk, haladunk, fejlődünk.

„Erre azt szoktam mondani, hogy tíz ember együttműködése semmi 42 ezer ember együttműködéséhez képest abban a feszültségben, amit a vasmű helyzete okozott, én olyan infláció és válság közepette, ami Magyarországot sújtja” – mutatott rá Pintér Tamás

A városvezetés a válságkezelés mellett az elmúlt években számos fejlesztést indított el a városban, amelyeknek az eredményei már ma is kézzelfoghatók a közlekedésben, útfejlesztésekben, felújításokban, a közvilágítás és a távhőszolgáltatás területén, az átláthatóságban, a szociális juttatások terén és a közösségi élet fejlesztésében. Ennek a városépítő munkának a folytatásához kérte Pintér Tamás polgármester a dunaújvárosiak további támogatását és bizalmát.

Amit idáig véghezvittünk, az nem az én vagy a városvezetés sikere, hanem a mi közös sikerünk. Én úgy érzem, hogy az elmúlt években jó irányban haladtunk, és ezt a munkát szeretném folytatni Önökkel, veletek, és ehhez a munkához kérem a dunaújvárosiak felhatalmazását újra.

(Címlapkép: Pintér Tamás/facebook)