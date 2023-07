Propagandára nevelt társadalom: a tavalyi kompetenciamérés szerint nem megy a fiataloknak a szövegértés

A friss kompetenciamérés eredményei alapján a korábbiakhoz képest is jelentősen csökkentek a magyar tanulók pontszámai, komoly baj van a szövegértési képességekkel – írja az e heti HVG.

Mint írják,

a mérések 2008-as sztenderdizálása óta egyetlen vizsgált évfolyamon sem volt annyira gyenge eredmény, mint 2022-ben, a nyolcadikosoknál és a tizedikeseknél ezen belül is különösen nagy volt a visszaesés.

A lap cikke szerint a nyolcadikosok 40 százaléka az alapszint alatt teljesített a szövegértésben és a digitális eszközök használatában, a tizedikeseknek pedig az egyharmada nem érte el az alapszintet.

Hozzátették:

Fiatalok tömegei kerülhetnek ki úgy az iskolából, hogy valószínűleg felnőttként sem lesznek képesek betanított munkán kívül bármi másra alkalmassá válni.

Erősen látszik a Covid alatti távoktatás hatása is - tették hozzá.

A HVG szerint ráadásul óriásiak a regionális különbségek is: noha Budapest is visszaesett, de még így is sokkal jobb eredményeket produkált, mint az ország többi része.

A Nyugat-Dunántúl is rendben van, de például szövegértésből a 174 vidéki járás közül 71-ben a nyolcadikosok átlaga nem éri el azt a szintet sem, ahol országos átlagban hatodikban kellene tartani.

