Rogán vezetné a kisgazdákat? 65 milliárd a tét!

Rendőrségi feljelentés lett a vége a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt legutóbbi tisztújító gyűlésének.

Történt ugyanis, hogy a bíróság hosszú jogi huzavona után a Fővárosi Törvényszék meghallgatás után megállapította, hogy 1992 óta a pártnak 65 milliárd forintnyi kárt okoztak. Mint ismert Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, a korábban Torgyán József elnökölte másik párttal kisgazda párttal áll jogi vitában többek között a párttámogatások ügyének tekintetében. Ennek eredményeként született a bíróság jegyzőkönyve.

A TISZA Pártra hivatkozva próbált bejutni a tisztújító gyűlésre a kamudelegált.

Ezt követően a kisgazdák nagygyűlést tartottak egy magánházban. Az ülésen megjelent egy férfi, aki a Tisza párt megfigyelőjeként kérte, hogy részt vehessen a rendezvényen. Róla később kiderült, hogy semmilyen funkciót nem tölte be és nem is delegáltja a TISZA Pártnak. Majd jelezte, hogy többen is csatlakoznának a párt részéről a rendezvényhez. Erre a kisgazdák elnöke nem adott engedélyt, de hozzátette, hogy a férfit szívesen látják megfigyelőként.

A Fővárosi Törvényszék határozatában azt is elrendelte, hogy a jelenlegi pártelnökséget, vezetőket 60 napon belül erősítse meg tisztségében a párt választmánya. Amikor a gyűlésen a tisztújítás ezen részéhez értek, akkor beözönlött a házba 40-50 ember köztük a kisgazdák elnökének elmondása szerint a Fradi Biztonsági Szolgálatától 8-10 ember. Meghívót lobogtattak a kezükben, amelyen a kisgazdák egyik tagjának, Bíró Dánielnek az aláírása szerepelt. Bírót párttársai kérdőre vonták, aki erre közölte, hogy egy korábbi kisgazdával, Pongrácz Imrével bent volt Rogán Antalnál egyeztetni a Karmelita kolostorban, és arra kéri a párt tagjait rajta keresztül a miniszter, hogy ne a jelenlegi pártelnököt erősítsék meg pozíciójában, hanem Pongrácz Imrét.

Elmondásuk szerint Rogán Antal ígéretet tett arra is, hogy amennyiben Pongrácz lesz az elnök elintézi, hogy a párt megkapja a 65 milliárd forintot.

Ezt követően szóváltás alakult ki végül a hívatlan küldöttek, a biztonsági emberekkel együtt elhagyták az ingatlant. A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt megerősítette pozíciójában az elnökséget, a meghívót biztosító Bíró Dánielt pedig megfosztották párttagságától.

Az ügyben megkerestük Vicsotka Mihályt, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt főtitkárát.

„A házamban tartottuk a választmányi ülést. Amikor ezek az emberek beözönlöttek, Bíró Dánielre alelnökként hivatkoztak és közölték tőle kaptak meghívót, emiatt joguk van bent tartózkodniuk a házban. Közöltük, hogy Bíró Dániel nem alelnök és jogában sem áll delegálni embereket a tisztújító gyűlésre” – nyilatkozta az Alfahírnek a Vicsotka Mihály.

Szó-szót követett, majd kihívtam a rendőrséget. Mire kiértek, a hivatalan vendégek nagy része elhagyta a házat.

„Rövidesen a rendőrségen magánlaksértés miatt teszek feljelentést” – folytatta a főtitkár.

Csak mellékesen jegyzem meg, hogy valakik a szürreális események alatt, a kertemben álló barackfát is megdézsmálták, de ez már tényleg csak a vicc kategóriája.”

Az ügynek nincs vége, ugyanis nyomozás indult az ügyben, aminek folyamán Rogán Antal minisztert is nyilatkoztatják majd arról, volt-e szerepet a finoman szólva is szürreális eseménysorban.

(Címlapkép: Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. MTI/Kovács Attila)