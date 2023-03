Róna Péter szerint az ársapka egy bődületes marhaság, más megoldást javasol helyette

Az a narratíva, hogy a történelem szerencsétlen alakulása, az elnyomás és folyamatos vereségek akadályozták meg Magyarországot abban, hogy korábban csatlakozzon a nyugati világhoz, hamis – jelentette ki Róna Péter a Magyar Hang Kompország című műsorában. A közgazdász professzor úgy gondolja, Magyarország nem európai ország, nem tud és nem is akar Európához csatlakozni, mert egy olyan kormány politikáját támogatja, amely szembemegy Európával, és olyan hatalommal szövetkezik, amely Európa szétverésére törekszik. Az előbbi önfelmentést szerinte az elmúlt 33 év is alátámasztja, ugyanis hazánk teljesen elszigetelődött a kontinensen.

Ezenfelül Róna Pétertől számos erős kijelentés hangzott el, jelesül azon véleményét is kifejtette, miszerint a Fidesz nagy társadalmi támogatottsága nem a propagandagépezet hatásának eredménye, és az ellenzék nem azért nem tud jobb eredményt elérni, mert béna és tehetségtelen, hanem azért, mert nincs rá társadalmi igény. Ezt pedig azzal magyarázta, hogy a hazai társadalom mindig is felülről irányított volt, és az a csekély számú alulról jövő kezdeményezés is, ami elindult, rendre elhalt. Hozzáfűzte, a magyar embereknek szükségük van arra, hogy a főnök megmondja nekik, mit is kell csinálni.

A gazdaságpolitikai kérdésekre térve aláhúzta, az év végére nem lesz egyszámjegyű infláció Magyarországon, mert ehhez szerinte már most olyan drasztikus intézkedések bevezetésére lenne szükség, aminek nem látni a jeleit.

Mind a kormány, mind a jegybank GDP-fétisben szenved, amiből, úgy tűnik, Matolcsy most kigyógyult, és a helyes útra lépett

– fogalmazott a professzor, hozzátéve, hogy nem az a baj, ha egy adott évben nincs gazdasági növekedés, hanem az, ha tartósan magas az infláció.

Róna Péter a műsorban arról is szólt, hogy szerinte nem kell tartani a bankpániktól; továbbá kijelentette: az árskapka egy bődületes marhaság, és ezt egy más, valóban működőképes modellel váltaná fel, ami egészséges élelmiszerek támogatásával hálót biztosít a legszegényebb rétegeknek. Ezzel nem avatkoznának bele a piaci mechanizmusba, és a kereskedőket sem éri veszteség.

A minap Róna Péter az N1TV Egyenleg című műsorának vendégeként is arról beszélt, hogy az Egyesült Államokban 1939 óta működő élelmiszer-támogatási program jobb alternatívája lenne a mostani hatósági árazásnak hazánkban. Többek között azt is kifejtette, amint megérkeznek, nem feltétlenül oldják meg az EU-s pénzek a magyar gazdaság tragikus helyzetét, ez a fejlemény csak átmeneti enyhülést hoz majd.

(Címlapkép: Róna Péter közgazdász az Országgyűlésben 2022. március 10-én. MTI/Máthé Zoltán)