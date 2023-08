Rózsafa vagy nem rózsafa? A pipák népszerű alapanyagairól (x)

Pipák számtalan anyagból készülhetnek. Ha például a briarra gondolunk, talán a vörösesbarna, rózsafa alapú darabok jutnak az eszünkbe - ám azok anyaga valójában a hangagyökér, a hasonló hangzású bruyer. De vajon hányféle anyagból készülhet el egy pipa? Megmutatjuk!

Tajtékkő, porcelán, cserép és agyag

Manapság a legalább 50 éves hangagyökérből készült pipák számítanak az egyik legnépszerűbbnek a pipázók körében. Azonban még rajtuk kívül is rengeteg fatípust és egyéb matériát használnak fel az egyes modellek legyártásához. A Humidorshop.hu kínálata pipások számára is ennek megfelelően igen széles.

A dohányzás az emberiség egyik évezredes hagyománya. Így volt bőven időnk kitapasztalni, melyik pipa alapanyag a legesztétikusabb és egyben a leginkább alkalmas a füstölésre. A legkedvezőbb tulajdonságokkal bíró briar pipa mellett például a valódi rózsafa is közkedvelt. Ennek oka, ogy kevésbé melegszik fel, mint más fafajták - ebből fakadóan pedig a füstje is lágyabb. A végeredmény pedig egy igazán ízletes, klasszikus ízélmény.

Velük szemben a gyümölcsfa pipák gyorsabban kiégnek, míg a fém pipák könnyebben felmelegszenek, és nagyobb súllyal is rendelkeznek. Az alcímben is említett, különleges pipaanyagoknak pedig legnagyobb, közös hátulütőjük a törékenységük.

Ezért szeretik annyian a rózsafa pipát

A gyökérpipák csoportjába tartozó briar pipákat a mediterrán vidékeken megtalálható cserjés hanga gyökeréből készítik. A pipa alapanyagként felhasználható briarnak azért kell legalább 50 évesnek lennie, hogy sűrű és tömör legyen. Ugyanis, ha ilyen, akkor a dohányzás során felszabaduló hőt és nedvességet is sokkal tovább fogja bírni. Így egy hosszú távú befektetésként tekinthetünk rá. Emellett egyszerűen, jó eredménnyel és ízélménnyel tudjuk majd bejáratni.

Ezzel szemben az éretlen briar sokkal gyorsabban tönkremehet, hiszen hamarabb el is tömődik.

Egy életforma, ezért így is kell kezelnünk

Amennyire fontos, hogy tudjuk, miből készül az ideális, sokáig használatunkban maradó pipa, az is elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk szívási technikájával és tisztán tartásával is. Mert hiába tudjuk, miért nem éri meg egy kevésbé érett briarból készült modellt vennünk, ha például nem megfelelően égetjük ki. A dohányt is érdemes a megfelelő módon tárolnunk: egy légmentesen záródó üvegben vagy egy bőr pipatáskában.

A további, pipázáshoz szükséges kellékek pedig a következők: pipaszurkáló, pipatömködő, pipatisztító szárkefe és pipakés. Az első használat előtt sem kell kezelnünk - bár ez gyakori tévhit - a pipát csak tömjük meg, és szívjuk végig lassan. A túlzott felforrósodás érdekében semmiképp se siessünk vele, hiszen így fogjuk tudni megóvni a pipafej épségét.

Amennyiben a kiégetést helyesen vittük végig, képződni fog a pipafejben egy egyenletes réteg. Ez fogja garantálni, hogy pipánk még sokáig szolgáljon minket, és az íze se kopjon meg.