Stefano Bottoni: A NER vírus, több, mint lopás. Ma már áthatja a teljes hazai közjogi rendszert

Miután elkapkodták az első ötezer példányt és a könyv a könyvterjesztők sikerlistájára került, ezért ugyanennyit nyomtattak újra Stefano Bottoni: A hatalom megszállottja című, az olasz kiadás után most magyarul megjelenő kötetéből. A Magyar Hang által közösségi finanszírozásban piacra kerülő könyv többszörösen látlelet. Olyan hazai nyomdában nyomtatták például, amelynek nem tüntették föl a nevét, attól tartva, hogy ezért a munkáért a későbbiekben hátrányt fog elszenvedni. A mű „Magyarország jelenkori fejlődését mutatja be Orbán Viktor életrajzán keresztül, aki mindenki másnál mélyebb nyomot hagyott a jelenkori magyar történelemre. A miniszterelnök fiatal kora óta kívánta a hatalmat, és 2010-től a kimagasló politikai képességét és vezetői rátermettségét arra fordította, hogy saját képére formálja az országot. 1989 óta Magyarország egyedi pályát futott be Közép-Európában: egy tökéletlenül működő, de teljes értékű demokráciát cserélt le egy folyamatosan radikalizálódó és tekintélyelvű rendszerre. Ez a mű nemcsak összehasonlító történelmi elemzés, hanem számvetés és látlelet Orbán Viktor rendszeréről és mindannyiunk felelősségéről” – olvasható a kötet előszavában.

Irányított káoszként épült ki Orbán Viktor rendszere – nyilatkozta könyve kapcsán a szerző a hvg-nek. Gazdaságilag, politikailag nem volt, és most sincs mesterterv, de közjogilag mindenre kiterjedő forgatókönyv készült, amelynek mozgatórugója végső soron az Orbán személyében való hit, az a versengés, hogy ki tudja jobban teljesíteni az ő vélt vagy valós akaratát.

Bottoni plasztikusan és leplezetlenül beszél a NER-ről, amely szerinte

„több a lopásnál: több, mint egy korrupt rendszer. Áthatja a teljes magyarországi közjogi rendszert, a közoktatást, a felsőoktatást, a javak elosztását, a médiafogyasztást. 2018 óta nincs esély arra, hogy az ellenzék választásokon meg tudja buktatni, mert mindig hozzáigazítja a jogi környezetet az aktuális erőviszonyokhoz. Ha egyszer meg is bukik majd, hosszú évtizedekig velünk marad, éppúgy, mint a Horthy- és a Kádár-rendszer.”

A jövőt illetően sem ábrándozik, nem hozható vissza többé a 2010 előtti világ, állítja.

„Bármilyen rendszer jön utánuk, az a NER gyermeke lesz. Ezért is kell szembenéznünk azzal, hogy miért jöhetett létre, és mi ebben az össztársadalmi felelősség. Ha csak felsoroljuk a botrányaikat, azzal nem jutunk közelebb a lényegéhez.”

A valamikor is bekövetkező változásról szólva elmondta, hogy egy összeomlás után nem lesz olyan támogató közeg, mint a rendszerváltás idején. Nem fognak megfeszülni Nyugaton, hogy segítsenek helyreállítani a demokráciát, azt mondják majd: az orbánizmust nem egy idegen hatalom kényszerítette rátok, hanem ti csesztétek el, ti is hozzátok rendbe. Szerinte az unió türelme nemcsak a hatalommal, hanem a társadalommal szemben is elfogyott.

„Mint egy vírus, belénk fészkelte magát a NER és a propagandája. A magyar társadalom nem, vagy csak nagyon súlyos erőfeszítések árán képes már befogadni a nyugati típusú demokráciát. Egyre inkább NER-ül beszélünk, az ellenzék is: például migránsozik, amikor külföldi munkaerőt akar behozni az állam.”

Véleménye Magyarország kilépéséről az EU-ból, azaz a Huxitról mára megváltozott. „Egy-két évvel ezelőtt még magabiztosan mondtam volna, hogy nem, hiszen nincs értelme, a gazdaságunk ezer szállal kötődik Európához. Most azonban azt hiszem, hogy az uniós pénzek befagyasztásának lehet radikalizáló hatása. Szerintem most is az unióban maradás az A forgatókönyv, de már van egy B terv is, ami feláldozná a gazdasági stabilitást a politikai hatalomért. A magyarok között még mindig magas az uniópártiak aránya, de már csökkenésnek indult, és tovább apaszthatja, ha ráépül egy gyűlöletre és előítéletre alapozott médiakampány.”

(Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök a tiranai repülőtéren 2023. június 15-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)