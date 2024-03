Szijjártó bejelentette: 6 milliárd forintos kötött segélyhitel-programot indít Kenyában a kormány

Magyarország hatmilliárd forintnyi értékben kötött segélyhitel-programot indít Kenyában az élelmiszerellátás biztonságának javítása, a mezőgazdaság modernizációja érdekében - ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Nairobiban.

A külügyminisztérium MTI szemlézte közleménye szerint a tárcavezető a kenyai pénzügyminiszterrel, Njuguna N'dunguval közös sajtóértekezletén kijelentette, hogy szerinte

a kelet-afrikai térség komoly lehetőséget jelent a magyar vállalatok számára, ezért mostani útjára 17 cég vezetője kísérte el az esetleges beruházások és együttműködések feltérképezése céljából.

A megállapodás aláírását követően a külügyér aláhúzta, hogy a két ország a diplomáciai kapcsolatok felvétele óta eltelt 60 évben sok mérföldkövet elért, és ilyen az is, hogy most aláírásra került a megegyezés egy hatmilliárd forintnyi kötött segélyhitel-programról, amelynek keretében az élelmezésbiztonsági és a mezőgazdasági területen két beruházást hajtanak végre.

Magyar vállalatok korszerűsíteni fogják Ahero régiójának öntözőrendszerét kétmilliárd forint értékben, valamint halászati központot hoznak létre Kabonyoban négymilliárd forint értékben - tájékoztatott Szijjártó.

Az Orbán-kormány minisztere elárulta, hogy ezek a beruházások a kétoldalú együttműködés szorosabbra vonása mellett a kenyai mezőgazdaság fejlesztéséhez és az élelmiszerbiztonság javításához is nagyban hozzá fognak járulni.

Emlékeztetett rá, hogy Magyarország azon kevés állam közé tartozik, amelyek az alkotmányukba foglalták a GMO-mentességet.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a magyar kormány támogatja a hazai gazdasági szereplők beruházásait Kenyában, amelyek hozzájárulhatnak az ország fejlődéséhez, az életkörülmények javításához.

Magyarország nemcsak szavakban, hanem tettekben is segítséget nyújt Afrikának

- fogalmazott a tárcavezető.

A külügyminiszter kifejtette, hogy fontos a jogbiztonság ezen a téren is, ezért hazánk elkötelezett a beruházásvédelmi megállapodásról szóló tárgyalások mielőbbi lezárása mellett. Üdvözölte az EU-Kenya gazdasági partnerségi megállapodás tavalyi aláírását, és arról számolt be, hogy az idei magyar európai uniós elnökségi félév során mindent meg fognak tenni a hatályba lépés érdekében.

A miniszter végezetül azt hangsúlyozta, szerinte a világ ma "a veszélyek és kihívások korában" él, amelyet a klímaválság és az erősödő terrorveszély mellett a háborúk is jellemeznek. Szijjártó szavai szerint ezért "stabil pontokra, pillérekre és államokra" van szükség, amelyek a maguk régiójának stabilizációjához is hozzájárulhatnak, és ilyen Kenya is Kelet-Afrikában.

"Elismerjük az ország ezen stabilizáló szerepét, ezért nem csupán nyilatkozatokkal kívánjuk támogatni Kenyát, hanem valódi tettekkel is"

- rögzítette a fideszes miniszter, támogatásáról biztosítva a kétoldalú együttműködés fejlesztését a kölcsönös tiszteletre és előnyökre alapozva.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán is büszkén számolt be az elért eredményről:

(Címlapkép: Szijjártó Péter kenyai kollégájával. Facebook)