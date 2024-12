Szinte senki sem érti az Ügyfélkapu+ működését

"Az Ügyfélkapu megszüntetését el kell halasztani!" – idézi a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) csütörtöki közleményét a 24.hu.

A szakmai szervezet azt írja: a jogalkotó nem engedi a Digitális Magyarország Ügynökségnek (DMÜ), hogy elhalasszák az Ügyfélkapu 2025.01.15-én éjfélkor való megszüntetését.

"Az Ügyfélkapu+ kötelezővé tételére állítólag azért van szükség, mert az eddigi egyfaktoros (login+jelszó) belépés állítólag „kevés”, bár erre bizonyítékot nem mutatott senki"

- mutatnak rá az MKOE.

Hozzátették: az eddig használatban lévő QR kódos, authentikátoros második faktor kapcsán felmérés készült, ami valószínűleg lesújtó eredményt mutathatott:

alig vannak, akik értik, hogy az állam mit követel meg tőlük az elektronikus ügyintézéshez.

Az MKOE tapasztalatai szerint az állampolgárok még az authentikátor kifejezést se értik, a QR kódos regisztrációt pedig bonyolultnak, érthetetlennek tartják.

Ezért dönthettek úgy,hogy bővítik a második faktort egy emailes bejelentkezéssel,

amire még csak most írták ki a pályázatot.

A pályázat részletei és a specifikáció az EPR oldalán jelent meg. "Bár ígéretet kaptunk, hogy a pályázat kiírása előtt lesz egyeztetés, arra, ezek szerint, már nem volt idő" - jegyzi meg a szervezet.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint ez is mutatja, hogy az Ügyfélkapu megszüntetése elkapkodott lépés, ezért azt el kell halasztani.

Jobbik: ez így Ügyfélkapu mínusz lesz

Az átállás és a "digitális állampolgárság" veszélyeire korábban Adorján Béla is felhívta a figyelmet. A Jobbik elnöke emlékeztet: hosszú évekbe tellett, mire az ország többsége megismerte és megszokta az online állami ügyintézést, amely szerinte is komoly előrelépés volt. Ám úgy véli, "a villámcsapásként érkező változások most ezt is elsodorhatják".

Megjegyzi: az átalakítás nyomán, akinek nincs okostelefonja, annak valójában az "Ügyfélkapu mínusz jut".

Leszögezi: a Jobbik azt vallja, hogy a digitalizáció vívmányait minél több magyar ember számára elérhetővé kell tenni, de kötelezővé nem.

"Mert mi nem a digitális állampolgárok, hanem a szabad és egyenrangú emberek Magyarországában hiszünk"

- szögezi le Adorján Béla.