Szőlő utca: a Jobbik elítéli az erőszakot, de a képmutatást és a felelősséghárítást is

A Szőlő utcai botrány kapcsán, minden eddigi kijelentés csak nyomokban tartalmazza az igazságot – kezdi közleményét a Jobbik, akik rámutatnak,

az intézet fiatalkorúak börtöne, javítóintézet, nem pedig árvaház vagy gyermekotthon,

ezért évtizedek óta köztudott tény, hogy ott és más, hasonló intézményekben milyen állapotok uralkodnak és hogyan működnek a dolgok. Az ellenzéki párt hangsúlyozza,

az erőszakot elítélik, az nem megoldás semmire.

Hozzáteszik viszont, ahhoz, hogy önfeláldozó, lelkiismeretes, türelmes, kiegyensúlyozott nevelők és rendészek dolgozzanak ilyen intézményekben, egy olyan kormány kell, amely hajlandó őket anyagilag és társadalmilag is megbecsülni.

„Ugyanazok az emberek, akik ma gyermekvédelmet kiáltanak, holnap már a gyenge közbiztonság miatt fognak aggódni” – véli a Jobbik, de megjegyzik,

a Szőlő utcai intézetben lévő „gyermekek” öltek, raboltak, loptak, garázdálkodtak,

ezekért a bűnökért meg kell bűnhödnie mindenkinek.

„Viszont ezekben az intézményekben nincs helye striciknek és szexrabszolgatartóknak sem!” – emelik ki a közleményben.

A Jobbik a rend pártján állva a Szőlő utcai intézet lakóiban nem gyermekeket, hanem javítóintézetes fiatal felnőtteket lát, a nevelőkben alulfizetett dolgozókat, akiknek felelősséget kell vállalniuk a tetteikért, a megszólaló politikai szereplőkben pedig a képmutatás mintapéldányait – írják.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a szerda reggeli Kormányinfón azt közölte, a javítóintézeteket azonnali hatállyal a rendőrség alá rendelik, az erről szóló kormányrendelet, mely megjelent a Magyar Közlönyben, szerdán 11 órakor hatályba is lépett.