Terjeszkedés: a kormánypárti MCC pécsi képzési központjává avanzsál a volt Nemzeti Kaszinó épülete

Megkezdődhet az egykori Nemzeti Kaszinó felújítása Pécsen, az épület a kormányközeli Mathias Corvinus Collegium (MCC) helyi képzési központja lesz néhány éven belül. A Fidesz káderképzőjének számító MCC MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében úgy fogalmaztak, hamarosan megkezdődhet Pécs ikonikus, történelmi múltú épületének teljes körű felújítása és bővítése.

A tervezés során az MCC megkapta az építési engedélyt, rövidesen indulhat az egykori Nemzeti Kaszinó megújítása.

Az MCC-s tájékoztatás szerint néhány éven belül a Nemzeti Kaszinó épületébe költözhet az MCC pécsi képzési központja, ahol több száz diák tanulhat majd.

A létesítmény kiemelkedő szerepet játszhat a város kulturális közéletében: mindenki számára látogatható konferenciák, előadások, vitafórumok, könyvbemutatók, bálok és koncertek helyszíne lesz.

Kiemelték: az MCC a tervezés előtt, 2021 óta átfogó állapotfelmérést, továbbá műemléki kutatásokat végzett a hosszú évek óta üresen álló, kihasználatlan és rendkívül rossz állapotú, helyenként életveszélyes épületen. A homlokzatra idén épületháló került, de az nemcsak a biztonságot szolgálja, hanem az eredeti főhomlokzatot mutatja be.

Bár az épület 2007-ben elvesztette műemlék státuszú védettségét - pusztán helyi védelemmel rendelkezik -, az MCC műemlékként kezeli, egykor kiemelkedő társadalmi szerepét és építészeti értékét is szem előtt tartva

- fejtegették.

Az MCC azt állítja, számára kiemelten fontos volt az épület fellelhető műemléki értékeinek helyreállítása, még akkor is, ha ezek fizikai valójukban már elpusztultak. A tájékoztatás szerint a tervezési program kiírásánál, és a tervezés teljes folyamatába műemlékvédelmi szakértőt vontak be, így elkészült az épület teljes körű értékvédelmi tudományos dokumentációja és értékleltára is.

Az MCC a vidéki központjaival tehetséggondozó centrumokat hoz létre, felújítja, megóvja a nagy múltú, de sok esetben rossz állapotú, elhanyagolt vagy használaton kívüli épületeket. Jelenleg több mint 300 diák tanul a pécsi MCC-ben - áll a közleményben.

(Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Mathias Corvinus Collegium (MCC) évnyitóján az újbudai Flamenco Hotelben 2021. szeptember 9-én. MTI/Máthé Zoltán)