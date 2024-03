Több mint ezer vállalkozó adata szivároghatott ki a Magyar Postánál a hétvégén

Elég durva adatszivárgás történt a hétvégén a Magyar Postánál, melynek honlapján tömegesen regisztráltak azok a webáruházakat üzemeltető egyéni vállalkozók, akiknek a kormány 2023 végén kiadott rendelete alapján idén március 28-tól kötelezően biztosítaniuk kell a Posta által nyújtott kézbesítési szolgáltatást is - írja a Telex.

A csomagküldés rendszerére vonatkozó átállás viszont láthatóan nem a legzökkenőmentesebben sikerült.

A regisztráció március 15-én indult el, ám másnap többen arról számoltak be, hogy a fiókjukban nemcsak a saját adataikat látják, hanem az összes többi regisztrált emailjét, nevét és olykor telefonszámát is.

A portál még szombaton értesült arról egy olvasói jelzés nyomán, hogy az egyik legnagyobb hazai webshopszolgáltató csoportjában többen arról számoltak be, hogy a "Munkatársak" fül alatt látja a többi regisztrált adatait is. A csoportban az ezt ábrázoló képek mellett az Ecommerce Hungary nevű, internetes kereskedőket tömörítő érdekvédelmi szervezet kisvállalati tagozata is megjelent, ők arra kérték a tagokat, hogy jelentkezzenek náluk, ha érintettek az ügyben.

Ugyanakkor az Index arról ír, hogy legalább 1300 egyéni vállalkozó lehet érintett az adatszivárgásban. A lap megkereste az Ecommerce Hungary alelnökét, Ormós Zoltánt, aki azt mondta, nagyon bonyolult az ügy.

Kifejtette, ezek az adatok általában az egyéni vállalkozók honlapjain is elérhetők, ennélfogva nem számítanak személyes adatnak,

de vannak, akik privát emailcímükkel regisztráltak, ami viszont már személyes adatnak minősül, így felvet jogi problémákat.

Az összegyűjtött adatokat hétfőn fogják kielemezni, hogy kiderítsék, mekkora jogsértés, és mekkora adatszivárgás is történt valójában - fűzte hozzá.

A lezajlottak kapcsán a Magyar Posta a honlapján megjelent közleményében úgy reagált: a webáruházi regisztráció során egyes webáruházi ügyfelek adatai ideiglenesen hozzáférhetővé váltak más regisztráltaknak is. Jelezték, az incidens elhárítására az elsődleges intézkedéseket megtették, az incidens kivizsgálása és a szükséges helyesbítő intézkedések megtétele, valamint a kapcsolódó bejelentés az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé folyamatban van. A Magyar Posta végül az okozott kellemetlenségért az érintett ügyfelek elnézését kérte.

Ismeretes, egy múlt év végén megjelent kormányrendelet alapján belenyúlna a csomagküldési piacba az Orbán-kormány. Ugyanis elő akarják írni a webshopoknak, hogy azok kötelezően ajánlják fel a Magyar Posta logisztikai szolgáltatását, azaz az MPL-t is a vásárlóiknak.

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)