Új fogyasztóvedelmi törvénycsomagot nyújtott be Varga Judit és Kupecki Nóra

Új törvénycsomagot nyújtott be tegnap a parlamentnek Varga Judit és Kupecki Nóra, amelynek legfőbb célja a békéltető testületek hatékonyságának és elérhetőségének növelése a még eredményesebb fogyasztói jogérvényesítés érdekében. Az igazságügyi miniszter Facebook oldalán megosztott bejegyzésében azt írta: "A békéltető testületek olyan fórumok, amelyek a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére nyújtanak egyszerű, gyors és költségkímélő lehetőséget, mellyel sok tekintetben már most is megkönnyítik a vásárlók életét."

"Mivel népszerűségük egyre inkább növekszik, az új javaslat többek között ismertebbé és könnyebbé teszi a békéltető testületekhez fordulást az ügyintézési helyek bővülésével, valamint az online meghallgatás bevezetésével"

- fogalmaz posztjában Varga.

Kupecki Nóra közösségi oldalán a csomag főbb elemeiről szólva kifejtette: a békéltető testületek regionális illetékességének megállapítása, a békéltető testületi elnökök és tagok kiválasztási szabályainak felülvizsgálata és az online meghallgatás bevezetése. A békéltető testületek szakmaiságának erősítése és hatékonyságának növelése érdekében a testületek regionális illetékességgel működnének a módosítást követően, amely a fogyasztók számára az ügyintézési helyek bővülését jelenti.

(Címlapkép: Varga Judit igazságügyi miniszter beszédet mond a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány megalakulása alkalmából tartott sajtótájékoztatón az Igazságügyi Minisztériumban 2023. március 2-án. MTI/Mónus Márton)